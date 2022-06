Obi-Wan Kenobi: Darth Vader mataba a un personaje clave en el guión original de la serie de Disney+

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque Obi-Wan Kenobi llegó a su final el pasado miércoles 22 de junio, siguen conociéndose nuevos e interesantes detalles sobre la serie de Disney+. Lo último tiene que ver con una versión inicial del guión de la serie en la que Darth Vader acababa con la vida de uno de los personajes esenciales de la trama.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Obi-Wan Kenobi presentó en la saga Star Wars al personaje de Reva, la Tercera Hermana, una Inquisidora que busca durante toda la serie atrapar al Maestro Jedi y entregárselo a Darth Vader.

Sin embargo, en sus capítulos finales la ficción revela que, en realidad, Reva era una padawan y que fue una de las víctimas del sangriento ataque al templo jedi que se produjo al ejecutarse la Orden 66. Así, la inquisidora no busca acabar solo con Obi-Wan por estar ausente durante la matanza Jedi y no defender a los alumnos del templo, sino también con el propio Vader por haber acometido dicha masacre, de la que ella fue testigo y pudo escapar.

En un giro de los acontecimientos, el personaje interpretado por Moses Ingram se redime en el último episodio y devuelve a su hogar a Luke Skywalker, a quien había intentado secuestrar en Tatooine. "Eres libre. Quien serás ahora depende de ti", le dice Obi-Wan justo antes de que Reva entregue su espada láser.

Este final, sin embargo, no es el que los guionistas tenían pensado para la Tercera Hermana. Uno de los escritores, Stuart Beattie, creador del personaje de Reva, ha desvelado en una entrevista a The Direct que la idea original era que muriese a manos de Darth Vader para salvar a Obi-Wan.

"Al principio, Reva no sabía que Darth Vader era Anakin. ¿Cómo iba a saber ella que esa cosa con traje mecánico a la que todos llaman Darth Vader es el tipo que intentó matarla? Así que iba a ser Obi-Wan quien le contase el secreto y la revelación que le hizo pensar 'Oh dios mío, he estado equivocada todo este tiempo'", explicó Beattie.

"Y entonces va y básicamente salva a Kenobi sacrificándose, diciéndole a Vader: 'Yo maté a Kenobi'. Y Vader mata a Reva, con ella sabiendo que la mataría. Quería esa historia, quería que su historia terminara y pusiese fin a la obsesión que Vader tenía con Kenobi. Así que es un poco diferente a lo que ella al final fue, sí, buscando cazar a Kenobi todo el tiempo y estando guiada por sus demonios personales", finalizó el guionista de la serie de Disney+.

Muchos fans esperaban la muerte de Reva al final de Obi-Wan Kenobi, dado que su destino ya había sido revelado en videojuegos de Star Wars y que Vader le había asegurado al principio de la serie que, si no conseguía traerle a Kenobi, acabaría con ella.

Este cambio de guión, que ha permitido dejarla con vida, puede insinuar que volverá a aparecer en una hipotética segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, aunque de momento, a pesar de los constantes rumores, no hay ninguna confirmación oficial.

La próxima producción de Star Wars que sí está confirmada es la serie Andor, que tras su debut en Rogue One: Una historia de Star Wars, supondrá la vuelta de Diego Luna como Cassian Andor y se centrará en las aventuras del protagonista durante sus años de formación con La Rebelión. La ficción se estrenará en Disney+ el próximo 31 de agosto.