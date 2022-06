Obi-Wan Kenobi 1x05 confirma la gran teoría sobre Reva y Darth Vader y revela su verdadero plan

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

El quinto capítulo de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars, ha sido realmente impactante. Muertes, grandes combates, huídas extremas y algunos cabos sueltos de cara al final de temporada, que llegará el próximo miércoles. Y uno de los grandes motores de este penúltimo capítulo ha sido Reva, la Tercera Hermana, que ha revelado finalmente cuáles son sus verdaderas intenciones.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que, el más reciente capítulo de la ficción protagonizada por Ewan Mcgregor y Hayden Christensen ha confirmado los orígenes de la Reva, la Inquisidora conocida como la Tercera Hermana. Tal y como avanzaban diversas teorías surgidas desde el lanzamiento de los dos primeros capítulos, el personaje Moses Ingram es una padawan superviente de la Orden 66, la matanza a traición de los jedi orquestada por Palpatine/Darth Sidious que tuvo lugar en el Episodio III, La venganza de los Sith.

El quinto capítulo amplía el flashback que ya mostró el primer episodio de la ficción en el que pequeño grupo de jóvenes padawan estaban entrenando en el Templo Jedi en Coruscant cuando son interrumpidos en plena noche por soldados clon dispuestos a ejecutar la fatídica la Orden 66. Allí la cámara se centraba en una niña pequeña, encarnada por Ayaamii Sledge, cuyo parecido con la Reva adulta ya resultaba muy sospechoso.

Ahora, la serie confirma que efectivamente, esa niña era Reva. Lo hace cuando las fuerzas del Imperio dan, gracias al rastreador que la propia Reva han puesto en el droide de Leia, con Obi-Wan, la joven princesa y un grupo de refugiados en Jabiim. Allí, para intentar ganar tiempo evitar la masacre, Obi-Wan sale a parlamentar con la recién nombrada Gran Inquisidora.

"Si lo que intentas es ganar tiempo, no funcionará. Lord Vader te quiere a toda costa", dice Reva a Kenobi, que recuerda a la Inquisidora que si sabía que Anakin era Vader tal y como demostró en su anterior encuentro en Daiyu, es porque "estaba allí". "La noche de la Orden 66, eras uno de los niños. Anakin mató a los otros niños, pero tú lograste sobrevivir", dice el veterano jedi antes de que un flashback muestre a Skywalker asesinando a los jóvenes aprendices.

"Creíamos que venía a ayudarnos. Intenté defenderlos pero no pude, era muy débil. Cuando se fue me hice la muerta y me escondí entre los cadáveres, notaba como se enfriaban. Eran la única familia que tenía y el los masacró", relata con rabia la Tercera Hermana.

"No quieres servirle, lo que quieres es cazarlo. Déjame ayudarte", le dice Obi-Wan, pero Reva no se fía de que el veterano jedi tenga ahora el valor que no tuvo hace diez años en Mustafar y sea capaz de matar al que fuera su aprendiz y amigo. "¿De verdad quieres matar a Anakin? ¿Dónde estabas mientras mataba a mis amigos? Era tu padawan... ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no nos salvaste?", le replica Reva para después atravesar la puerta del refugio y lanzar una terrible ofensiva.

Es decir, que el plan de Reva siempre tuvo como objetivo final acabar con Anakin Skywalker, el jedi que los masacró cuando solo eran unos niños. Para conseguirlo, la Tercera Hermana quiere ganarse el favor de Vader cazando a Obi-Wan, al que además también culpa por no ser capaz de controlar a su padawan, para tener acceso privilegiado al villano e intentar atacarlo cuando menos se lo espere.

"¿CREES QUE NO TE VI VENIR, NIÑA?"

Algo que, al entregarse, Obi-Wan le pone en bandeja. Pero con lo que no contaba Reva es que Darth Vader es mucho más poderoso y astuto de lo que suponía y siempre supo quién era ella y sus vengativas intenciones. Simplemente, como un peón la gran partida de ajedrez contra Obi-Wan, la utilizó para sus propios fines.

"¿De veras creías que no lo vi venir, niña?", le dice Vader a Reva, que no es rival para el Lord Sith, tras atravesarla con su espada láser antes de que irrumpa en escena el Gran Inquisidor que, tal y como todo sugería, sigue vivo.

"Hola Tercera Hermana, la venganza es un gran aliciente para seguir viviendo, ¿no crees? Tu rabia era últil, ahora es cargante. Te dejaremos en el mismo sitio en el que te encontramos, junto a los despojos, que es donde perteneces. Adiós Gran Inquisidora", le dice el villano después de arrebatarle la insignia que distingue al líder de los cazadores de Jedis.

Y dicho y hecho. Allí dejan a una malherida pero aún con vida Reva, que aún tiene mucho que decir en el capítulo final de Obi-Wan Kenobi tras conocer el gran secreto: la existencia de Luke Skywalker y su ubicación en Tatooinee.