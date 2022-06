El guionista de Obi-Wan Kenobi explica su conexión con Kylo Ren

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que George Lucas estrenase por primera vez en 1977 la primera entrega cinematográfica de Star Wars, la saga galáctica ha estado repleta de grandes historias, grandes personajes y, también, de grandes lagunas. Y es por eso, que los fans, han encontrado en Obi-Wan Kenobi, el vehículo perfecto para cubrir el vacío que había hasta ahora con el legado de los Skywalker, incluyendo la razón por la que es tan relevante el personaje de Kylo Ren.

Tal y como mostró el primer capítulo de la serie protagonizada por Ewan McGregor, el maestro Jedi se veía obligado a salir de su escondrijo en Tatooine cuándo su viejo amigo, Bail Organa, le encarga la tarea de encontrar a su hija adoptiva, Leia.

Así, Kenobi, atormentado por lo ocurrido con Anakin y su devastador enfrentamiento en Mustafar, inicia, muy a su pesar, su misión para encontrar a la pequeña Organa y llevarla de vuelta con sus padres.

Tras lograr rescatarla de sus captores en Daiyu y compartir momentos realmente emotivos con la joven, el maestro Jedi, causa un gran impacto en ella. Y es precisamente ese impacto el que ha llevado al guionista de la serie de Star Wars, Jobby Harold, a explicar en una reciente y extensa entrevista con The Hollywood Reporter cuál es la importancia de la relación entre ambos y del que un día será el hijo de Leia Organa y Han Solo.

Según Harold, el mensaje que R2-D2 le lleva a la princesa Leia de Carrie Fisher en Una nueva esperanza cobra más sentido ahora que la serie ha mostrado el vínculo que conecta a Kenobi y la orden Jedi con la que un día sería la líder de la Alianza Rebelde y senadora.

"['Obi-Wan Kenobi'] responde a la pregunta '¿por qué él?' Así que el 'Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza', parece una elección y decisión menos inconsistente ahora que conocemos cuán profunda es la historia que comparten. El contexto dentro del cual Leia dice esto en 'Una nueva esperanza' ahora es canon y es más claro. [Su relación] irá desarrollándose a medida que avance la serie, pero me gusta el hecho de que ayudase a reforzar y a encajar mejor una pequeña pieza del puzzle que ya teníamos dispuesta", aseveró el showrunner.

Y es que, dada la importancia de la relación surgida entre ambos en Obi-Wan Kenobi, además de explicarse el motivo por el que la Leia de Fisher acudía entonces a él como su "única esperanza", también deja entrever la razón por la cual, acabaría llamando a su hijo, Ben.

"Si ahora repasas todas las historias de Star Wars seguidas, pensarás: Por supuesto que Leia acude a Obi-Wan', además de que termina llamando a su hijo, Ben. Me gusta el hecho de que Obi-Wan sea un gran factor en su vida, tanto como lo fue en la vida de Luke, prosiguió, antes de añadir, que "tras todo lo ocurrido con Anakin y esos dos niños, sentíamos que el hecho de que estuviera ahí para ambos, encajaba como parte del canon".

LO ÚNICO QUE PODÍA SACAR A OBI-WAN DE TATOOINEE

Así mismo, más allá de la idea de reforzar la importancia del maestro Jedi para Leia, el guionista quiso remarcar que la pequeña Organa era, un factor clave para la serie por otros motivos.

Es por eso que Harold vio en el personaje, "la forma más interesante para sacar a Obi-Wan de su escondrijo". "Si lo piensas, no hay nada más que pudiera lograrlo. Ben no iba a dejar a Luke por nadie, excepto por Leia. ¿Por qué otra razón dejaría su puesto? La idea de que cuidara de Luke y no de Leia es algo que se ha cuestionado una vez que te das cuenta de la importancia de ambos personajes", aseguró.

Y para abordar tal cuestión, Bail [Jimmy Smits] le dice a Obi-Wan en su cueva: '¿Por qué él y no ella?' Leia es lo único por lo que creo que dejaría a Luke. Nada más podría empujarlo a abandonarlo", afirma tajante.

De hecho, también quiso señalar que sobre el rencuentro de Obi-Wan con el gran antagonista de la saga, Darth Vader, después de que Anakin abrazara por completo el lado Oscuro de la Fuerza, que "no había nada en Una nueva esperanza que les dijera que no podía hacerse".

"Hay zonas grises y cosas que no sabemos. No hay nada de malo en descubrir el pasado y la verdad que hay en él a través de la narrativa, por lo que nunca me pareció mal. No siento que hayamos hecho nada malo en absoluto. En todo caso, informamos de esas escenas para que algunas cosas que se daban por sentadas [en la trilogía original], tengan ahora más sentido realmente", concluyó.