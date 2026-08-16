Nathan Fillion vuelve como Guy Gardner en Linternas y adelanta que su personaje es "uno de los hilos" clave del nuevo DC

Nathan Fillion regresa como Guy Gardner en Linternas y asegura que su personaje es "uno de los hilos" clave del nuevo DC - HBO MAX

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Este lunes 17 de agosto llega a HBO Max el primero de los ocho capítulos que conformarán la primera temporada de Linternas, la nueva serie del universo DC de James Gunn y Peter Safran. La ficción sigue a John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler) pero incluye la aparición de un tercer Linterna Verde al que los fans ya han podido ver en Superman y El Pacificador, el Guy Gardner de Nathan Fillion, que se perfila como un personaje clave en el nuevo DCU.

"No sé en cuántos proyectos distintos aparecerá Guy Gardner", ha revelado Fillion en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio. "Creo que puedo afirmar con seguridad que probablemente no en los suficientes. Cuantos más, mejor", añade.

"Me gusta la idea de que, bueno, este sea el comienzo de nuestro nuevo universo DC, del que estamos empezando a disfrutar. A medida que van apareciendo estas piezas, también lo hacen los hilos que las unen a todas. Creo que Guy Gardner se está convirtiendo en uno de esos hilos que unen este universo", expone el intérprete, señalando que "forma parte del telón de fondo que constituye la realidad de este".

En este sentido, el actor no cree que el Guy de Linternas sea demasiado diferente del que ya pudo verse en Superman. "Quería un poco de coherencia", expresa, señalando que, de haber alguna diferencia, tendría que ver con los asuntos tratados.

"Desde fuera, ves a un montón de superhéroes. Si te acercas un poco más, dentro de ese grupo de superhéroes hay un subgrupo, un grupo de Linternas Verdes, policías espaciales. Tienen sus propios asuntos de los que se ocupan y que otros superhéroes no tienen. Es un club secreto dentro del club secreto", explica.

FILLION SEÑALA AL MEJOR LINTERNA VERDE DE LA SERIE DE HBO MAX

La serie de HBO Max reúne a tres Linternas Verdes humanos muy diferentes entre sí y Fillion tiene claro cuál de ellos es el mejor. "Probablemente el Linterna Verde más adecuado, mejor entrenado y mejor preparado sea John Stewart", reflexiona, remarcando que los tres hombres "tienen defectos" y "puntos fuertes increíbles".

Más allá de estos tres personajes que muestra la ficción, el actor menciona a uno que aparece en los cómics, Kyle Rayner, que "es un artista y tiene una imaginación increíble".

Tal y como deja claro la serie, la principal cualidad de un Linterna Verde es no tener miedo. "No hace falta ser bueno para ser un Linterna Verde. Al contrario", expone el intérprete, señalando que Guy, al fin y al cabo, tiene su utilidad, ya que es alguien a quien los Guardianes llamarían para cierto tipo de tareas menos agradables.

"Una de las características más destacadas de Guy Gardner es que no le importa lo que la gente piense de él. No le importa. No se deja limitar por la opinión que los demás tienen de él", sostiene Fillion, que ve su particular corte de tazón como una forma sencilla y efectiva de mostrarlo. "Si está dispuesto a llevar eso en la cabeza... Es que no tiene sentido discutir con este tipo. No vas a poder convencerlo", argumenta.

Chris Mundy ejerce como showrunner de la ficción y es uno de sus cocreadores junto a Damon Lindelof y Tom King. Los tres son también productores ejecutivos junto a Gunn, Safran, Ron Schmidt y James Hawes, que dirige los dos primeros episodios. Además de con Chandler, Pierre y Gardner, Linternas también cuenta en su reparto con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.