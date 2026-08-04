Filtradas las imágenes del nuevo traje de Superman en Man of Tomorrow - WARNER BROS.

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Tras su breve aparición en Supergirl, David Corenswet regresará como Superman en Man of Tomorrow. La cinta, dirigida y escrita nuevamente por James Gunn, aterrizará en los cines el 9 de julio de 2027. Desde el set de rodaje en Atlanta llegan unas imágenes del nuevo traje que el hombre de acero lucirá en esta nueva película.

Como puede apreciarse en las imágenes, uno de los cambios más llamativos del renovado traje de Superman en Man of Tomorrow afecta a la abertura del cuello, que ahora luce un diseño de líneas más redondeadas, ajustándose mejor al cuello de Corenswet, un cambio con el que se acerca aún más al uniforme que el héroe vestía en los cómics durante la etapa de los Nuevos 52. Otras imágenes del rodaje muestran a David Corenswet junto a varios miembros del equipo durante la filmación de una escena con Nicholas Hoult, que aparece enfundado en la armadura de combate de Lex Luthor y apuntando con su arma al Hombre de Acero.

OTROS CAMBIOS EN EL DISEÑO DEL TRAJE DE SUPERMAN

En otra de las fotografías, Superman luce el uniforme visiblemente dañado tras recibir una descarga, un detalle que sugiere que este enfrentamiento tendría lugar antes de que ambos unan fuerzas para detener a Brainiac, además de sujetar el cañón roto del arma de Luthor en otra secuencia. Las tomas de la filmación en Atlanta también revelan que el emblema de la 'S' en el pecho del traje, de un azul mucho más profundo, aunque este tono podría variar tras la corrección de color de la película, tiene una dimensión aún mayor y está situado ligeramente más arriba que en la versión anterior del uniforme.

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A simple vista, el cambio puede pasar desapercibido, pero se aprecia con mayor claridad en las tomas más amplias. Además, el material del traje se adapta de manera más uniforme al pecho y los hombros, y las presillas doradas del cinturón son ahora diagonales. Man of Tomorrow arrancó su filmación el pasado mes de abril en Georgia. Además de los ya mencionados Corenswet y Hoult, la cinta también cuenta en su elenco con Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como el Linterna Verde Guy Gardner y Edi Gathegi como Mr. Terrific. Aaron Pierre se une al elenco como el Linterna Verde John Stewart tras su debut en el Universo DC en Linternas, de HBO, a finales de este año.