El teaser de Linternas conquista a los fans de DC antes de su nuevo tráiler: "Está todo perdonado" - HBO MAX

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 17 de agosto llegará a HBO Max Linternas, la nueva serie del Universo DC protagonizada por Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre en el papel de John Stewart. Ahora, unas nuevas imágenes han terminado de conquistar a los fans, que, a la espera del lanzamiento de un nuevo tráiler, aseguran que, después de lo visto hasta ahora, "todo está perdonado".

HBO Max ha lanzado un breve, aunque emocionante, clip de Linternas. Las imágenes arrancan con Jon Stewart cargando su anillo en la batería de poder que le confiere sus poderes, y también a Hal Jordan con su uniforme del cuerpo de Linternas Verdes emprendiendo el vuelo e incluso una en la que uno de ellos crea un remolino verde donde se encuentra atrapada una persona antes de culminar con un explosivo estallido.

Leave your fear behind. The official trailer is coming tomorrow. #Lanterns premieres August 16 on HBO Max. pic.twitter.com/M8dwDNaNmr — HBO Max (@hbomax) July 23, 2026

La reacción de los fans no se ha hecho esperar en redes y, después de la decepción generalizada que sintieron por la falta de elementos visuales asociados a los Linternas en el primer tráiler, tras estas imágenes está todo "perdonado".

"Quizá nos hayamos precipitado. Espera un momento", afirma un fan tras ver las nuevas imágenes de Linternas.

We may have spoken to early. Hold on 👀 pic.twitter.com/0f1gUcZ9me — 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓 𝐒𝐙𝐍 🪶🌴 (@PremierNasir904) July 23, 2026

"¡SANTÍSIMA TRINIDAD, QUEDA GENIAL! TODO ESTÁ PERDONADO. COMO FAN DE GL, ESTOY FELIZ, ASH", asegura otro incondicional de Linterna Verde.

HOLY TRINITY, THIS LOOKS GOOD. ALL IS FORGIVEN 😭🙏🤍🐦‍🔥. AS A GL FAN I'M HAPPY ASH, — ⚓⦾𝔨ℯℛ☆𝒥ｏｅｓｔ★𝓇 (@yamato_kage23) July 23, 2026

"EL TRAJE ES VERDE", celebra un usuario con un gif de El juego del calamar.

THE SUIT IS GREEN pic.twitter.com/43uYJFN3h5 — 🇵🇷 eris 🏳️‍⚧️ (@ram0narch) July 23, 2026

Otros son más prudentes antes de haber visto la serie.

"Voy a mantener las expectativas bajas, pero esto pinta bien", argumenta un tuitero.

I'm going to keep my expectations low but this looks promising — monke (@peach_radio777) July 23, 2026

"Esto tiene una pinta épica, se acerca la serie del año", expone un fan entusiasmado.

"Estoy deseando ver cómo dan vida al universo de Linterna Verde", clama un usuario.

LOS EFECTOS VISUALES PARECEN PROMETEDORES

Can’t wait to see how they bring the Green Lantern universe to life. — Worth Seeing (@WorthSeeing_) July 23, 2026

"Los efectos visuales ya parecen prometedores. Esperemos que la historia también esté a la altura", resalta otro incondicional.

The visuals already look promising. Hopefully the story delivers too. — Worth Seeing (@WorthSeeing_) July 23, 2026

"Tengo ganas de ver más sobre qué cuenta la historia", suelta un fan a la expectativa.

Looking forward to see more of what the story is. — Tre (@KnightsofTitan) July 23, 2026

"Holyyyy peakkkk", exclama otro fan del Universo DC de James Gunn.

holyyyy peakkkk — James Brown (@JAMESBROWN56296) July 23, 2026

"Genial", afirma un incondicional tras ver las nuevas escenas explosivas de la serie.

Nice — ADR77 🇱🇻 (@AlejoDR77) July 23, 2026

Por otra parte, conviene recordar que el panel de la serie en la Comic-Con de San Diego, este 24 de julio por la tarde, servirá para presentar el nuevo tráiler al completo y que posteriormente se lanzará para todo el mundo.