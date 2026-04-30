Linternas: James Gunn intenta hacer las paces con los fans con una nueva y muy verde imagen y confirma fecha de estreno- HBO MAX

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Linternas (Lanterns), la nueva serie de DC Studios, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. James Gunn ha confirmado que la producción protagonizada por Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como John Stewart llegará el domingo 16 de agosto (madrugada del lunes 17 en España). Y lo ha hecho con una nueva imagen con la que intenta tranquilizar a los fans tras la polémica por la ausencia del característico verde cósmico en el controvertido primer tráiler... que ha desaparecido misteriosamente.

"Temed mi poder, la luz de Linterna Verde", reza el texto de Gunn que acompaña a un potente fotograma de la serie mostrando la mano de Jordan recargando su anillo de poder en su batería, mientras Stewart parece sostenerla con sus manos. Además, la publicación de Gunn también confirma que Linternas se estrenará el 16 de agosto (madrugada del 17 ya en España) en HBO Max.

Con esta imagen Gunn parece querer tranquilizar a los fans que ya mostraron un descontento generalizado ante la falta de elementos visuales asociados con el verde característico de los Linternas en el tráiler y el hecho de que la ficción tomase un tono más "terrenal", alejándose del colorido imaginario cósmico que caracteriza la saga.

¿UNA NUEVA CAMPAÑA DE MARKETING PARA LA SERIE?

En este punto se ha de recordar que el adelanto ya mostraba en una secuencia la batería de poder de los Linternas Verdes, quienes en los cómics de DC se ven en la necesidad de recargar los anillos que les dan sus poderes cósmicos cada 24 horas. El hecho de que el adelanto fuese eliminado y solo estuviera aún disponible en la cuenta de Gunn y que haya compartido esta imagen sugiere un cambio en el modo de promocionar la serie.

"Linternas sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.