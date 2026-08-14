VÍDEO: Los primeros 5 minutos de Linternas que revelan el origen de John Stewart como Linterna Verde - HBO MAX

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

A pocos días de su estreno, previsto para este lunes 17 de agosto, HBO ha lanzado un nuevo clip que recoge los primeros cinco minutos de Linternas y que, además, revela el origen de John Stewart (Aaron Pierre) como integrante del cuerpo de Linternas Verdes, al que también pertenece Hal Jordan (Kyle Chandler).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Las imágenes arrancan mostrando a John Stewart durante su infancia, siguiendo con fascinación en televisión a un por entonces joven Hal Jordan cuando este era todavía un Linterna Verde en activo y estaba en la cima de su carrera como superhéroe.

Acto seguido, el metraje revela que Hal se presentó ante el mundo como el primer miembro del cuerpo de Linternas asignado a la Tierra en 1986, tras impedir que un meteorito destruyera las cataratas Victoria. "¿Y cómo fue seleccionado para este puesto?", le pregunta la presentadora a Jordan en el programa, mientras John observa y escucha a su héroe, fascinado, por televisión.

"¿Hay alguna prueba?", le plantea de nuevo la presentadora a Hal, mientras Marcus, el hermano de John, le pide que apague el televisor. Jordan responde en el programa que el mayor temor de un niño es perder a sus padres y que, una vez que eso suceda, ya no habrá nada a lo que temer, dando así con el requisito indispensable para ser un Linterna Verde: no tener miedo.

NO TENER MIEDO LLEVÓ A JOHN A SER UN LINTERNA VERDE

Instantes después, el padre de John y sus hermanos, un soldado, entra en casa y los pilla apagando la tele. Cuando se da cuenta de que su hijo admira a Hal, su padre lo lleva fuera y el propio John se coloca una manzana sobre la cabeza. Después, su padre saca su arma y le pregunta: "¿Tienes miedo?". El niño responde: "no, señor" y, sin que ninguno de los dos titubee, su padre dispara y hace añicos la manzana de un certero disparo.

Ambos se dan un abrazo después, mostrando su mutuo afecto. Una vez de vuelta en el presente, el avance muestra a John entrenando con un saco de boxeo en el gimnasio hasta que recibe una alerta en el móvil y sale.

Es entonces cuando se sube a un coche conducido por Hal, reprochándole que llegue tarde a su encuentro. Sin embargo, a pesar de la fascinación que sentía de niño al ver a Hal como Linterna Verde en televisión, John no parece mostrar el mismo entusiasmo al encontrarse ahora, años después, cara a cara con el héroe al que tanto admiraba.

La relación entre John y Hal en Linternas podría estar marcada por los traumas de la infancia de John. El hecho de que sus hermanos le pidieran ocultar que estaba viendo a Jordan como Linterna Verde antes de que llegara su padre sugiere que este no aprobaba su fascinación por los superhéroes. Ese conflicto familiar podría haber dejado una huella en John y explicar parte de la tensión que existe entre él y Hal.