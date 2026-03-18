El cocreador de Linternas, Damon Lindelof, pide disculpas a los fans de DC: "Hice una broma tonta" - HBO MAX

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Linternas, la nueva serie de DC Studios que desembarcará este agosto en HBO Max, provocó una avalancha de descontento entre parte del público por la falta de elementos visuales asociados a los Linternas Verdes en su primer tráiler. Su cocreador, Damon Lindelof, ha querido disculparse con los fans y también con el guionista de cómics Grant Morrison, a raíz de una "broma tonta" que realizó sobre el título de la ficción protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Piece.

"He ofendido a Grant Morrison, lo que significa que ahora he cabreado a la MAYORÍA de los brillantes guionistas de cómics británicos y escoceses a los que idolatraba de joven. Por citar al bardo (Otis Redding), la culpa es solo mía", comienza la disculpa de Lindelof en Instagram.

"Hice una broma estúpida en un podcast de comedia. No voy a andarme con rodeos ni a justificar el contexto: la broma fue tonta, pero el fandom no lo es. Les debo una explicación y una reflexión sincera sobre lo que realmente siento", continúa el cocreador de Perdidos y guionista de series como The Leftovers y Watchmen.

"La primera vez que participé en un panel de Comic-Con fue por el episodio piloto de Perdidos, en verano de 2004. Llevaba puesta mi camiseta favorita, ya que hacía tiempo que me había quedado pequeño mi pijama favorito, que era el uniforme de Hal Jordan, Linterna Verde del Sector 2814. Para un niño tranquilo y torpe, no había nada más guay que un héroe cuyo superpoder fuera su imaginación", afirmó Lindelof.

"Y el verde no es estúpido, es mi color favorito de toda la vida y tengo un cuestionario que rellené en tercer curso para demostrarlo. El verde es jodidamente increíble", añadió. "Aún más importante, sería una traición hacia todas las personas para las que trabajé y con las que colaboré decir otra cosa que no fuera que fue un auténtico honor para mí formar parte del equipo que dio vida a esa increíble obra que es Linternas... porque así fue", confesó el guionista.

"Fui descuidado e imprudente con mis palabras, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta lo mucho que me importan Hal, John y todo el Cuerpo. Puedo y voy a esforzarme más para estar a la altura del juramento... hasta entonces, dejaré que la serie hable por sí misma y estoy deseando que todos vosotros escuchéis lo que tiene que decir", concluyó Lindelof.

Fue el pasado año cuando Lindelof explicó en un podcast que la serie se llama Linternas porque, según él, todos coincidieron en que lo de "Verdes" era estúpido, por lo que decidieron omitirlo del título. La intención era minimizar la relevancia del color asociado a los Linternas Verdes; sin embargo, esto provocó la ira de los fans, quienes consideran que forma parte fundamental de la identidad de este cuerpo de guardianes cósmicos de DC.

EL CONFLICTO CON GRANT MORRISON

"El Verde en Linterna/s Verde/s no es 'estúpido'", afirmó Grant Morrison en el podcast Substack en respuesta al comentario de Lindelof. "¿Por qué se implicaría un guionista en este tipo de historia si se considera que es fundamentalmente 'estúpida'? ¿Qué pretende demostrar con este desprecio hacia las convenciones de superhéroes?", añadió el guionista, que estuvo al frente de la etapa de Linterna Verde de 2018 a 2021.

"Las únicas personas a las que les importa una mierda la serie de TV de Linternas son los fans de Linterna Verde. ¿Por qué alienarlos desde el principio? Eso sí parece 'estúpido'", afirmó Morrison a continuación. Es el respeto hacia el guionista lo que llevó a Lindelof a emitir su sentida disculpa en Instagram.

Linternas "sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.