¿Ha muerto Steve Rogers (Capitán América) y por qué dicen en Falcon y el Soldado de Invierno que está la Luna?

El final de Falcon y el Soldado de Invierno también ha supuesto un nuevo comienzo para el Capitán América. La responsabilidad, y el peso de su legado, recae ahora sobre Sam Wilson. Sin embargo, y aunque Marvel ya ha confirmado una nueva película del Capitán América, la serie no ha revelado qué fue realmente de Steve Rogers. Es más, en varios pasajes de la serie hay gente que habla de que está la Luna... ¿Por qué?

Falcon y el Soldado de Invierno se ha preocupado de explorar todas las consecuencias de la "jubilación" de Steve Rogers tras Vengadores: Endgame. Hay que recordar que, tras derrotar a Thanos, el Capitán América original devolvió las Gemas del Infinito a su realidad correspondiente y luego se quedó en el pasado para vivir envejecer junto a Peggy Carter, el amor de su vida, hasta que, ya anciano, volvió al presenta para entregarle su escudo a Sam Wilson.

Al comienzo de la serie, cuando Sam entrega el escudo al Gobierno para que lo ponga en un museo, han pasado seis meses desde aquel momento. Sin embargo, y aunque hay monumentos en su memoria y se honra su legado, en ningún momento se revela qué ha ocurrido con Rogers, si sigue vivo y está escondido, o ha fallecido por la edad. La única referencia que se hace al tema es una teoría conspirativa mencionada por el soldado Joaquín Torres, que asegura que hay que gente que cree que en realidad Rogers está en la Luna.

Aunque se esperaba que Falcon y el Soldado de Invierno respondiese a la pregunta de qué ocurrió con Steve Rogers, la mención en el último episodio de esa misma teoría lunar hace que, de hecho, coja más fuerza. Hay algún motivo por el que Marvel se ha cuidado de no revelar el destino del Capitán América original, y después de todo, la teoría que parecía descabellada puede ser cierta.

No hay que olvidar que, aparte del Multiverso, la Fase 4 del UCM explorará más abiertamente el cosmos marvelita, con nuevas entregas de Thor y Guardianes de la Galaxia e incluso la serie Secret Invasion protagonizada por Nick Furia, que estaba en una base espacial en su última aparición en Spider-Man: Lejos de Casa.

Quizás Marvel no ha revelado el destino de Rogers porque, en realidad, todavía no ha muerto ni está escondido, sino que está pasando su vejez ayudando a sus compañeros desde una base (de SWORD por ejemplo) que fácilmente podría estar... si no en la Luna, sí en el espacio. Esto incluso podría estar relacionado con el rumoreado regreso de Chris Evans al UCM, pero por el momento, como diría el agente Torres, esto no es más que una teoría conspiranoica.