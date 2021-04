Fans de Marvel responden al final de Falcon y el Soldado de Invierno: "Os perdono el engaño de WandaVision"

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Seis episodios han bastado para que Falcon y el Soldado de Invierno haya vuelto a revolucionar el fandom marvelita. La segunda serie del UCM tras Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) se ha sumergido en una trama mucho más humana y realista, con el legado de Capitán América y su significado como leitmotiv, mientras profundizaba en las consecuencias del Lapso. Y los fans rápidamente han comparado el final de las dos ficciones.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Mientras que el final de WandaVision fue criticado por algunos fans -debido en gran parte a las infinitas teorías que la serie alimentó y más tarde desmintió- Falcon y el Soldado de Invierno ha dado al público justo lo que estaba esperando, cerrando sus principales tramas, presentando nuevos personajes y designando al nuevo Capitán América.

Dos finales muy distintos, aunque prometedores para la Fase 4, que los fans comparan en Twitter. "Con ese final, os perdono el engaño con el falso Pietro en WandaVision", escribió un fan, mientras que otros muchos aseguran que es "mucho mejor" o que Marvel "ha sabido corregir sus errores".

No tengo palabras así. Yo creo que @MarvelStudios supo corregir sus errores con WandaVision y nos dio una gran serie ¡Falcon and the Winter Soldier! #FalconAndWinterSoldierFinale QUE FINAL DAM!! Lo ame! — Alejandro González (@aledevme) April 23, 2021

No hay porque pelear entre que serie tuvo mejor desarrollo o final. WandaVision y Falcon and the Winter Soldier nos mostraron un poco más de estos personajes como también le dieron introducción a otros que nunca imaginamos ver personificados#FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/KgpVhUHeXf — 🐃 (@minotau_ruz) April 23, 2021

Y lo entiendo, pero te aseguró que mi parte, no es hate, Wandavision fue lo mejor y el final no me arruinó el resto de la serie que disfruté mucho, pero para mí y sin echar hate, Falcon y el Soldado del Invierno fue mejor — Ꭺƒt ⚡ デク⚡ (@Deku_Fan_) April 23, 2021

Cual es la diferencia??

Que Wandavision no tuvo un final feliz

Y The falcon and the winter soldier si pic.twitter.com/Hz5mcXwldS — Eliø 🤎 | ♥️ T x (@_elio14) April 23, 2021

Comparaciones aparte, muchos otros fans destacan la fiel recreación del nuevo traje de Falcon en comparación con los cómics, así como la decisión (muy anticipada) de que sea Sam oficialmente el próximo Capitán América, anunciándolo incluso en el título de serie.

#FalconAndWinterSoldierFinale spoilers

-

-

-

-

-

THEY RECREATED THE SUIT FROM THE COMICS EVERYONE CHEERED pic.twitter.com/Rj1W53lOVg — ray (@finelinesloki) April 23, 2021

#FalconAndWinterSoldierFinale : SPOILERS

-

-

“that’s black falcon right there “

“no that’s captain america”’ pic.twitter.com/gnMZJGPmYi — jaa • tfatws era (@rambeaurogers) April 23, 2021

// #FalconAndWinterSoldierFinale SPOILERS !!!!!!

-

-

-

-

-

-

-

-

Captain America: Captain America

The Winter Soldier And The Winter

(2014) Soldier (2021) pic.twitter.com/F4IRkopdjR — ًjulie/sam! CAP!SAM MOVIE (@fetussatann) April 23, 2021

Loco:así que asi fue el cambio de "The Falcon And The Winter Soldier" a

"Captain America And The Winter Soldier",, increíblemente épico ese final#TheFalconAndTheWinterSoldier #FalconAndWinterSoldierFinale https://t.co/vz46bXuk8E#FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/MxcCnO8csa — Omega Fer (@butchfergali) April 23, 2021

#FalconAndWinterSoldierFinale #TheFalconAndTheWinterSoldier spoilers

-

-

-

-

“im not gonna fight you” is an iconic captain america quote pic.twitter.com/oNBl8EeZR8 — b | tfatws spoilers (@spideywiinter) April 23, 2021

pero q buen final tuvo Falcon and the Winter Soldier xdios que maravilloso pic.twitter.com/iobbiV4aLU — Night owl (@withlove_javier) April 23, 2021

lo que fue el cambio de "The Falcon And The Winter Soldier" a "Captain America And The Winter Soldier",, increíble como lloré con ese final#TheFalconAndTheWinterSoldier #FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/sxSHUzHDIp — mica Ψ | tfatws (@pcheetahbuddie) April 23, 2021

Hay quien también compara a las dos villanas en las sombras de cada ficción, y como Falcon y el Soldado de Invierno ha manejado el secreto de la agente Carter. "Honestamente, la revelación de Sharon como Agente de Poder deja la misma sensación que la de Agatha Harkness en WandaVision", escribió un tuitero.

#FalconAndWinterSoldierFinale

.

.

.

.

.

.

Honestly Sharon being revealed as the Power Broker was the same feeling of Agatha being the bad guy in Wandavision pic.twitter.com/JwAOroVpKm — ꍟ.ꂦ.➳ (@emmanuelpt_3) April 23, 2021

#TheFalconAndWinterSoldierfinale spoilers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Que fuerte lo de sharon me lo olía un poco que algo andaba mal con ella que fuerte y la escena post-créditos??? Girl la tía peggy te ve y te arrastra por los pelos — paula ➶ (@reyscamanders) April 23, 2021

También están los incondicionales de Sebastian Stan que, orgullosos del desarrollo de Bucky, agradecen que el desenlace sea feliz para el Soldado de Invierno. "Ahora si tiene una familia", dice una fan emocionada.

#TFATWS SPOILERS #FalconAndWinterSoldierFinale



IM ACTUALLY SOBBING HE HAS A FAMILY NOW. HE HAS A FAMILY NOW pic.twitter.com/nd7KSEmI33 — dei ☆ TFATWS spoilers (@buckycap) April 23, 2021

#FalconAndWinterSoldierFinale spoilers

-

-

-

-

-

THIS SCENE BROKE MY HEART BUT ALSO BUCKY HEALING AND LEARNING THAT WHAT HE DID AS THE WINTER SOLDIER WASN'T HIS FAULT MEANS SO MUCH TO ME pic.twitter.com/LTvjlx29qj — violet (@swiftiebucky) April 23, 2021

#FalconAndWinterSoldierFinale SPOILERS

.

.

.

.

Bucky being proud of captain America then and now 🥺 pic.twitter.com/9nWyjtbiiL — Bel (@Belstarkb) April 23, 2021

Si si muy buena la trama en The Falcon and The Winter Soldier pic.twitter.com/GsbHUnv0L6 — Bianca (@bianlarrea2) April 22, 2021

Y, por último, hay quien destaca, pese al odio generalizado inicial, el muy interesante desarrollo del personaje de John Walker. Convertido ahora en U.S. Agent y asociado con la Contessa, gracias al capítulo final se ha reconciliado con muchos fans, que esperan volver a verle pronto en el UCM.

#FalconAndWinterSoldierFinale spoiler

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngl, HATED him as “Captain America” but kinda excited to see Wyatt’s US Agent. pic.twitter.com/mRpVpnVcvR — TFATWS now on Disney+ (@bearded_cap) April 23, 2021