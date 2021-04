Falcon y el Soldado de Invierno prueba que Thanos tenía razón en Infinity War

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Siguiendo la estela de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)', 'Falcon y el Soldado de Invierno' ahonda en las consecuencias del chasquido de Thanos en Endgame (conocido como el 'Snap' o la Decimación) que redujo a cenizas a la mitad de los seres vivos del universo y el posterior chasquido de Hulk en Endgame (el conocido como 'Blip') que cinco años después trajo de vuelta a los desparecidos. Durante ese tiempo, el mundo se reajustó, se adaptó a una nueva realidad y parece que la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan deja en evidencia que el Titán Loco no... era del todo tal y sí albergaba algo de razón en su cruel plan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de que los Vengadores trajeran de vuelta a los desaparecidos, el mundo había cambiado completamente. Durante ese lapso de cinco años, las fronteras de cada país se flexibilizaron, pues solo quedó la mitad de la población en el mundo. Esto provocó una mejora considerable de la calidad de vida de los que no habían desaparecido. Un mundo que ya no está superpoblado y en el que hay recursos para todos y no hay fronteras, eso es precisamente lo que los Sin Banderas, liderados por Kari Morgenthau, quieren recuperar

Mientras que Sam y Bucky buscan restituir el status quo; los Sin Bandera, liderados por Kari Morgenthau, luchan por restaurar aquella nueva realidad, en la que hay mayor bienestar para la población que no fue víctima de la Decimación. Ahora bien, esto deja una conclusión siniestra: Thanos, al menos en parte, tenía razón.

En Infinity War, los hermanos Russo se preocuparon muy mucho de dejar claro no solo el objetivo de Thanos, reducir a la mitad a la población de todo el Universo, sino también sus motivaciones para hacerlo. Y es que el villano se mueve a raíz de lo que ya vivió en su planeta natal, Titán, el cual colapsó debido a la superpoblación. Para evitar que otros mundos siguiesen su destino, emprendió una cruzada lo largo de varias décadas para purgar la vida de la mitad de la población en todas las civilizaciones del universo.

"Su planeta y todos sus habitantes básicamente se extinguieron y él juró que no dejaría que eso volviera a suceder", explicó en su momento el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige que señaló que Thanos "ve que el universo se va al garete, ve cómo la vida va expandiéndose sin control, y cree que eso traerá la ruina al universo y a esa vida",

Su creencia era que aquellos que se quedaban llegarían a prosperar, pues se encontrarán mayores recursos al no contar con la mitad de la población. Finalmente, en 'Vengadores: Infinity War', logró reunir las Gemas del Infinito para exterminar a la mitad de la humanidad.

Ahora bien, todo apunta a que su teoría, la visión de Thanos, noe estaba mal encaminada del todo, pues esos cinco años que transcurrieron desde el final de Infinity War hasta el final de Endgame le daban la razón. En ese periodo, aquellos de la mitad del mundo que sobrevivió que no tenían recursos, los obtuvieron y el mundo se encaminó hacia una mayor organización social y cohesión.

Eso es lo que buscan los Sin Banderas. Es más, Karli un código ético bastante similar al de Thanos al sostener que el fin justifica los medios y que el bien que busca mantener supera con creces a todas las muertes que eso puede ocasionar. Esto, evidentemente, es contrario a lo que buscan Sam y Bucky, especialmente el primero, el cual considera que nada justifica el asesinar a alguien, incluso cuando es por una causa justa.

Y, claro, con el regreso de los desaparecidos por el Blip, vuelven las desigualdades y la falta de recursos. Esto es algo que el propio Sam admite, señalando que él no tiene un problema con la finalidad de Karli, sino con cómo actúa y su manera de lograr su objetivo.

Un conflicto complejo el que presenta a la serie que no solo recuerda a las motivaciones de Thanos, sino que también dialoga, de una forma menos frontal, con 'Capitán América: El soldado de invierno', en la que se dejó en evidencia hasta qué punto es lícito recortar derechos fundamentales en una democracia en pos de una mayor seguridad ante peligros terroristas y exteriores.

Aunque las presuntas buenas intenciones tanto de Thanos como de Karli quedan anuladas al querer acabar con la vida de inocentes, las consecuencias de revertir el chasquido de Thanos y como el mundo vuelve a reconstruirse seguirá siendo uno de los principales focos no solo de Falcon y el Soldado de Invierno, sino también de buena parte de la Fase 4.