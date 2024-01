X-Men 97: Filtradas nuevas imágenes en HD de Lobezno, Magneto y el resto de la Patrulla X en la serie de Marvel

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

X-Men 97 tiene previsto desembarcar en Disney+ en algún momento de este año. A la espera de que la plataforma anuncie su fecha definitiva de estreno, han salido a la luz unas potentes imágenes en alta definición que muestran al detalle cómo de imponentes lucirán Lobezno, Magnoeto, Tormenta, Cíclope y el resto de la Patrulla X en la serie de Marvel.

El resurgir de los mutantes se acerca de manera inminente. Cíclope, Tormenta, Jean Grey, Gambito y los demás personajes regresarán a la pequeña pantalla en X-Men 97 para enfrentarse a nuevas amenazas como Nathaniel Essex, A.K.A. Mr. Siniestro o Bolivar Trask, el hombre que creó los Centinelas, los descomunales robots exterminadores de mutantes.

Esta secuela de la emblemática serie de animación de los años 90 contará con 10 nuevos episodios. Aunque si algo despierta un gran interés, es saber cómo de imponente será el aspecto que tendrán sus principales protagonistas.

Para sorpresa de todos, han salido a la luz unas suculentas imágenes en alta definición que muestran al detalle el diseño de los héroes mutantes. En ellas puede verse a Scott Summers vistiendo su icónico traje de la serie original, a Tormenta, vistiendo también su uniforme plateado, aunque luciendo la cresta que tenía en los cómics.

New HQ look at the X-Men in ‘X-MEN ’97’ pic.twitter.com/Slt6LBbXpT