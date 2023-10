Brett Ratner renunció a X-Men 3 tras descubrir la estafa a Halle Berry

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Brett Ratner dirigió en 2006 X-Men: La decisión final, el tercer y más criticado capítulo cinematográfico de la saga mutante. Pero antes, la película se ofreció a Matthew Vaughn, que años más tarde dirigiría la precuela, X-Men: Primera generación. Ahora, el director ha revelado la verdadera razón que le llevó a declinar la oferta de la ya extinta Fox.

Para muchos, la película de Ratner no fue la mejor entrega de la franquicia, suponiendo una decepción para los fans después de dos entregas muy ilusionantes. Pero lo sorprendente es que, inicialmente, se le había encomendado su dirección a Vaughn, quien, hasta entonces, solo tenía un filme a sus espaldas como director, Layer Cake.

Fue en la pasada New York Comic-Con cuando el realizador le explicó a The Hollywood Reporter los motivos para rechazar la película. Y el principial está directamente relacionado con Halle Berry, la actriz que daba vida a Tormenta, y la artimaña con la que el estudio intentó engañar a la interprete.

"Recuerdo entrar en la oficina de uno de los ejecutivos del estudio con un borrador del libreto de X-Men 3, sabía que no se iba a hacer. Le pregunté qué diablos era aquello y me dijo: 'No te preocupes por este guion'. Y yo le respondí: 'Claro que me preocupo, soy el director y me preocupa este borrador'. No me contestó, lo agarré y abrí por la primera página para leérsela: 'África. Tormenta. Niños muriendo por falta de agua. Ella crea una tormenta y los salva a todos'", expuso Vaughn sobre esta secuencia intuyendo que no iba a rodarse.

Al parecer, dicha escena era solo una burda treta para conseguir que Halle Berry firmase para rodar la película. "Les pregunté: '¿Le vais a hacer eso a una actriz ganadora del Oscar?' Renuncio a esta película", sentenció el director de Kingsman al darse cuenta de que no iba a tener control y que Berry podría ser engañada para firmar.

Según recuerda Vaughn, que ya tenía el 'storyboard' de la película, así como varias escenas, su decisión no gustó en absoluto Fox, y le soltaron el discurso de "nunca volverás a trabajar en esta ciudad". Poco imaginaban, tanto el cineasta como el estudio, que volverían a tomar el contacto cuando, tras la adquisición por parte de Disney, se le ofreció dirigir X-Men: Primera generación (2011), filme que supondría una nueva saga cinematográfica para la Patrulla X en sus más tempranos años como héroes.