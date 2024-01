Deadpool 3 será el Spider-Man: No Way Home de los X-Men en Marvel

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 llegará a los cines el 26 de julio y será la única película del Universo Cinematográfico de Marvel del año. Quizá por eso, el filme protagonizado por Ryan Reynolds apuntna a convertirse en un evento cinematográfico que no solo reviente la taquilla, sino que también marque un punto de inflexión dentro del UCM. De hecho, ya hay quien asegura que la cinta será la versión mutante de Spider-Man: No Way Home, la película que reunió por primera vez en pantalla a las tres versiones cinematográficas de Peter Parker.

Variety señala que así como la tercera entrega de la saga del Peter Parker/Spider-Man de Tom Holland rescató a personajes de los filmes de Sony Pictures, incluyendo a varios villanos como Doctor Octopus (Alfred Molina) o Duende verde (Williem Dafoe) y, especialmente, a los trepamuros de Andrew Garfield y Tobey Maguire, Deadpool 3 reunirá a mutantes de 20th Century Fox en su debut dentro del UCM de Disney.

Uno de los mayores atractivos con que contaba No Way Home era la presencia asegurada de villanos de las películas de Sony y los rumores de la aparición de sus respectivos héroes arácnidos, que se demostraron ciertos para gran deleite de los más nostálgicos. Ahora Deadpool contará con la presencia de Hugh Jackman retomando su papel de Lobezno, así como la de otros conocidos X-Men como Dientes de Sable (Tyler Mayne) o Coloso (Stefan Kapicic) y hay especulaciones sobre quién más podría unirse al equipo.

Se especula con la presencia de algunos de los personajes más emblemáticos de la saga mutante como la Tormenta de Halle Berry, el Magneto de Ian McKellen o Bestia y Charles Xavier, que interpretados por Kelsey Grammer y Patrick Stewart ya han aparecido dentro del UCM con sendos cameos en The Marvels y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

El filme de Shawn Levy, presumiblemente, será una aventura multiversal en la que los dos protagonistas se cruzarán con otros personajes conocidos de Marvel, así como con mutantes y villanos que aún no han aparecido en películas anteriores. Aparte de los héroes anteriormente mencionados, está confirmado el regreso de Vanessa (Morena Baccarin), Cabeza Nuclear Adolescente Megasónica (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna) y la tabién rumoreada presencia de Elektra Natchios (Jennifer Garner).