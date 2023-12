Kelsey Grammer confirma el futuro de Bestia y X-Men en Marvel

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Kelsey Grammer ha resucitado su mítico personaje de Frasier 20 años después para protagonizar un 'revival' que ya triunfa en Skyshowtime. Y, como bien sabrán todos los fans de Marvel, este no es el único rol que ha retomado después de décadas... de otro de ellos también quiso hablar en una entrevista con CulturaOcio.com.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la escena post-créditos de The Marvels, tras sacarificarse por salvar su realidad, Monica Rambeau despertaba en una dimensión alternativa, el universo de la saga X-Men. Desorientada, la poderosa heroína encarnada por Teyonah Parris aparece en la cama de un hospital junto a una variante de su propia madre, María Rambeau, que no la reconoce y que está acompañada por su colega científico, el mismísimo Hank McCoy, alias Bestia.

El sabio y peludo personaje interpretado por Kelsey Grammer debutaba así en el UCM con este breve pero impactante cameo. Pero el actor ha asegurado que "el tipo azul", como le gusta llamarlo de forma cariñosa, a quien encarnó en 2006 en X-Men: La decisión final, regresará una vez más. De hecho, Grammer recordó su decepción cuando la saga se reinició tras la trilogía original con el estreno de X-Men: Primera generación y contó con actores más jóvenes siendo Nicholas Hoult el elegido para interpretar al mutante.

"El tipo azul. Lo amo. Cuando hicimos una premiere en Cannes, uno de los productores me dijo que tenía esta gran idea nueva para extender el franquicia y pensé: '¡Fantástico! ¡Finalmente he llegado!' Y luego me dijeron, vamos a viajar atrás en el tiempo, así que no estarás ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue realmente desalentador!", recuerda en una entrevista a CulturaOcio.com durante su reciente visita a España en la que también abordó, aunque de forma muy críptica, el futuro del personaje y de los mutantes ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

"He estado con la idea de volver a interpretar al tipo azul en la cabeza durante los últimos 20 años. Lo amo mucho. Me encanta a Bestia, es fantástico, es un hombre de gran carácter y eso es lo que me gusta de él. Es esa persona que dice que lo que logras es basado en quién eres y en lo que haces. Así que es un tipo que merece la pena. Y creo que regresará. Eso es todo lo que puedo decir", se limitó a decir.

En todo caso, y de cara a Vengadores: Secret Wars, donde la presencia de Bestia y el resto de los X-Men se antoja necesaria, es posible que más personajes mutantes debuten también en Deadpool 3. La película del mercenario bocazas se estrena en cines el 26 de julio de 2024 y, además del héroe titular encarnado por Ryan Reylonds, también tiene confirmada la llegada del Lobezno de Hugh Jackman al UCM.