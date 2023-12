Grandes noticias para la serie de X-Men en Marvel

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

X-Men 97 verá la luz de manera inminente en Disney+. La serie animada sobre los mutantes de Marvel se estrenará en 2024 y, además, ya cuenta con una segunda entrega en marcha. La actriz Lenore Zann, que interpreta a Pícara, confirmó la noticia el pasado mes de agosto. Ahora, ella misma ha anunciado que han regresado al estudio de grabación.

A través de un tuit en su perfil personal, la intérprete ha mostrado su felicidad por retomar las grabaciones para el doblaje de su personaje en la temporada 2 de X-Men 97.

"Los Angeles, California, 7 de diciembre de 2023: Feliz de regresar al estudio y continuar grabando la temporada 2 de X-Men 97 para Marvel Studios, esta vez en Burbank. Agradecida de estar de vuelta, sé que a todos os encantará nuestra nueva serie tanto como a mí", señala Zann.

LA, California, Dec 7, 2023: Happy to be back in the studio continuing to record Season 2 of X-Men 97 for @MarvelStudios - this time in Burbank. Grateful to be back and I jes’ know y’all are gonna love our new show as much as I do. 🙏😎💋#XMen97 #Xmen #Rogue @xmentas @XMenUpdate pic.twitter.com/xE2W84SVkp