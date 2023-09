Filtración masiva de X-Men 97 revela a la gran villana de nueva serie de Marvel

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Lobezno, Cíclope, Pícara y el resto de héroes mutantes de Marvel regresarán por todo lo alto en X-Men 97, la más que esperada secuela de la emblemática serie de animación que protagonizó la Patrulla X durante los 90. A pesar de que la serie todavía no tiene fecha de estreno en Disney+, ya se ha revelado que recuperará a un viejo villano con el que han lidiado en los cómics, pero que no había tenido su debut en la gran o pequeña pantalla.

Poco a poco van saliendo a la luz nuevos detalles sobre X-Men 97. Sobre todo, en lo relativo a los personajes que se dejarán ver por la serie de Marvel, entre los cuales destaca su ya proclamado villano, Nathaniel Essex, alias Mr. Siniestro.

Sin embargo, este formidable adversario al que se ha enfrentado la Patrulla X en incontables ocasiones en los cómics no será el único villano o héroe que aparecerá en X-Men 97. La ficción también recuperará a Tormenta, Gambito y Cíclope, así como a Erik Lehnsherr, a.k.a. Magneto, como líder del equipo.

Pero los últimos rumores apuntaban a que también haría su debut una vieja enemiga de los X-Men en los cómics de la Casa de las Ideas. Se trata de Madelyne Pryor, más conocida por los fans como la Reina Duende, quien además es la exesposa de Scott Summers.

Ahora, un nuevo Funko Pop mostrado en la New York Comic-Con, y cuya imagen ya circula por Internet, confirma que la villana aparecerá en X-Men 97.

First look at the NYCC exclusive Funko of the Goblin Queen aka Madelyne Pryor from X-Men 97, confirming she will be in the show! #xmen #xmen97 #goblinqueen pic.twitter.com/JpvznBAAhX