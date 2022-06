¿Mace Windu en Obi-Wan Kenobi 1x04?

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de 'Obi-Wan Kenobi' relató cómo el Jedi interpretado por Ewan McGregor descubre uno de los secretos más espeluznantes y siniestros que oculta el Imperio liderado por el sith Palpatine. Dentro de ese funesto hallazgo, hay un detalle que ha provocado un encendido debate en el fandom relacionado con el destino de uno de los maestros Jedi más reconocidos de la trilogía de precuelas.

En el episodio 1x04 pudo verse cómo Obi-Wan Kenobi y su nueva camarada de aventuras, Tala (Indira Varma) van en busca de la princesa Leia (Vivien Lyra Blair), quien fue secuestra por la pérfida Tercera Hermana (Moses Ingram), quien se la llevó hasta el cuartel general de los Inquisidores, situado en Nur, dentro del sistema Mustafar, el hogar de Darth Vader (Hayden Christensen).

Con la ayuda de Tala, Obi-Wan se infiltra en la Fortaleza de la Inquisición y es allí donde descubre el horrible hallazgo: los cadáveres de los Jedi asesinados por la Orden 66 son almacenados por el Imperio, convirtiendo a la fortaleza en una auténtica necrópolis Jedi. Los cuerpos de los caídos están sumergidos en una sustancia viscosas de color naranja, como si estuvieran conservados en formol y así evitar su putrefacción.

Entre las víctimas, Obi-Wan reconoce a Tera Sinube, maestro Jedi cosiano que apareció en varios episodios de 'The Clone Wars', cuya muerte no estaba confirmada hasta este episodio, incluso pueden verse a niños que eran aprendices Jedi, dejando escenas de auténtica desolación. Pero lo que ha provocado el encendido debate entre el fandom es una breve secuencia en la que algunos seguidores parecen haber reconocido a Mace Windu, el maestro Jedi del sable láser morado encarnado por Samuel L. Jackson.

Es una secuencia muy breve y apenas se distingue al Jedi, pero, a lo lejos, parece ser el cuerpo del maestro, quien murió a manos del propio Anakin Skywalker y Darth Sidious en 'La venganza de los Sith'.

Las dudas vienen porque Obi-Wan no se queda observando el cuerpo, a pesar de haber sido uno de sus más leales compañeros, así como también se puede observar que el cuerpo del Jedi conserva la mano izquierda, lo que le descartaría como Windu, pues dicha extremidad debería estar amputada. Anakin le cortó la mano izquierda al maestro Jedi antes de que Palpatine lanzase sus rayos de la Fuerza, con los que le dio el tiro de gracia.

Debido a que no queda claro, ese momento ha sido muy comentado en redes sociales, especialmente porque se trata de uno de los personajes más queridos de la saga y verle en unas condiciones así significaría que su cuerpo está siendo utilizada para fines que, de momento, se desconocen.

