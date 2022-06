¿A qué hora se estrena Obi-Wan Kenobi 1x04 en Disney+?

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo Star Wars, encara su recta final en Disney+. La ficción protagonizada por Ewan McGregor estrena este miércoles su cuarto episodio en el servicio de streaming. Algo que ha llegado a los seguidores de la saga a preguntarse también... ¿A qué hora se estrena el 1x04 de Obi-Wan Kenobi en Disney+?

Tras rescatar a la joven Leia Organa en su huída el maestro jedi no puede evitar a los Inquisidores que le localizan. Pero no son ellos quien se cruza en su camino, sino que el mismísimo Darth Vader es quien sale a su encuentro para tomarse cumplida revancha tras el combate de Mustafar en La venganza de los Sith. Diez años después de aquel duelo, el sith ahora es muy superior al veterano jedi... que consigue ser salvado in extremis por una nueva aliada.

Tras el lanzamiento de los tres primeros capítulos, el resto de episodios de 'Obi-Wan Kenobi' se lanzan los miércoles, al igual que lo han hecho las últimas series de la plataforma de streaming de Disney.

Así, después del estreno del doble capítulo, los otros cuatro que componen la primera temporada de 'Obi-Wan Kenobi' se lanzaran los miércoles, hasta el 22 de junio, quedando así su calendario de estreno:

- Capítulo 1: Viernes, 27 de mayo

- Capítulo 2: Viernes, 27 de mayo

- Capítulo 3: Miércoles, 1 de junio

- Capítulo 4: Miércoles, 8 de junio

- Capítulo 5: Miércoles, 15 de junio

- Capítulo 6: Miércoles, 22 de junio

Ahora bien, ¿cuál será la hora de estreno de la serie de Star Wars? Siguiendo los pasos sus otras ficciones, el cuarto capítulo de 'Obi-Wan Kenobi' estará disponible en Disney+ a 09:00 de la mañana en España. Al compartir el mismo huso horario, será a la misma hora en otros territorios de la UE como Francia, Italia, Alemania o Bélgica cuando se estrene el 1x04 de la serie producida por Lucasfilm.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, la hora de estreno variará. Aquellos fans de Star Wars que residan en México tendrán disponible el cuarto capítulo de la serie protagonizada por Ewan McGregor a partir de las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 2:00 horas llegará a El Salvador, Costa Rica o Nicaragua.

A las tres de la mañana, la nueva serie del universo de La Guerra de las Galaxias llegará con una nueva entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de Estados Unidos, el cuarto capítulo de 'Obi-Wan Kenobi' estará disponible en Disney+ desde las 04:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran saber qué ocurre con el caballero jedi exiliado y la caza de los Inquisidores y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo episodio de la serie desde las cinco de la madrugada.

A medianoche será cuando los seguidores de la zona oeste de los Estados Unidos tengan disponible nuevo material de la nueva serie del Universo Star Wars y a las 08:00 horas del miércoles será cuando la nueva entrega de la serie estrenada en Disney+ aterrice en las Islas Canarias, el Reino Unido y Portugal.