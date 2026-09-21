Linternas 1x06 hace la primera referencia directa a Batman del DCU de James Gunn en imagen real - HBO MAX

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

A lo largo de sus seis primeros episodios, Linternas ha incluido más de una referencia o guiño a Gotham, pero no ha sido hasta el sexto que al fin ha mencionado a su ciudadano más icónico, Batman. De hecho, se trata de la primera mención explícita al caballero oscuro en una serie de imagen real en el nuevo DCU de James Gunn y Peter Safran, lo que hace esperar a muchos fans que su llegada no se demore demasiado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los primeros compases del capítulo 6 de Linternas, que tiene lugar en 2026, diez años después de que Hal y John descubriesen y matasen al Manhunter, los antiguos compañeros vuelven a reunirse en Rushville. John cree que el que fuera su mentor quiere disculparse con él, ya que eso le ha dicho su madre, pero el personaje de Kyle Chandler, lejos de pedirle perdón, le recrimina su parte de culpa en el desastre que causaron.

Aparte de discutir sobre el pasado, los dos hombres hablan brevemente del Linterna Verde que tomó su testigo después de que John le quitase el anillo a Hal y renunciase a él. Hal se refiere a él como "el profesor de gimnasia de California" y dice que ha instalado una señal luminosa en el pueblo, imitando al "hombre murciélago".

Ese sencillo comentario, aunque no demasiado revelador, deja claro que Batman está activo en el 2026 y es lo suficientemente conocido como para que el gesto de Guy se considere una copia. Teniendo esto en cuenta, es solo cuestión de tiempo que el caballero oscuro irrumpa al fin en el DCU... en imagen real (cabe recordar que ya hizo una breve aparición en la serie de animación Creature Commandos).

LAS ANTERIORES REFERENCIAS DE LINTERNAS A GOTHAM

Si bien hasta ahora no se había hablado del justiciero de Gotham en Linternas, la ficción sí había incluido más de una mención a la peligrosa ciudad. En el segundo episodio se reveló que la sheriff Kane venía de allí, lo que ofreció una nueva interpretación a cierta conversación telefónica en la que la mujer hablaba de una tal "Barb", que bien podría tratarse de Barbara Gordon.

Por otro lado, según señala Slash Film, el tercer episodio incluyó otro guiño en forma de un cartel promocional de Janus Cosmetics, marca que en los cómics de DC era propiedad de Roman Sionis, que acabaría convirtiéndose en el villano Black Mask.

A pesar de la mención al justiciero, por el momento se desconoce en qué momento hará su gran aparición. En principio, la película de Clayface, que llega a los cines el próximo 23 de octubre, ofrecerá un vistazo a Gotham pero no contará con su gran defensor. En cuanto a Batman: The Brave and the Bold, es poco lo que se sabe al respecto, más allá de que, tal y como confirmó recientemente Gunn, es un proyecto que sigue en marcha.