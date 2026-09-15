¿Han 'Spoileado' Los Subtítulos De Linternas 1X05 El Verdadero Destino De Hal Jordan? - HBO MAX
MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -
Aunque Linternas ya haya resuelto algunas de sus incógnitas, todavía quedan tres episodios por estrenar, lo que probablemente signifique que la serie se guarda más de un as bajo la manga. No obstante, puede que, por error, la ficción ya haya adelantado cierto giro relativo a Hal Jordan y el final de su quinto capítulo.
((Atención: Esta noticia contiene spoilers))
En los últimos compases del episodio 5, John usa a Hal como cebo para atraer a Zoe, a quien mata y arranca el corazón, demostrando que, efectivamente, era Manhunter. El recluta deja a su antiguo mentor entre los escombros del motel, sin preocuparse por ayudarle y parándose tan solo a quitarle el anillo, al que luego renunciará y entrega a Lianna.
Aunque pudiera parecer que la escena es exactamente lo que parece, la ruptura definitiva entre Jon y su mentor, la verdad podría ser otra. Según ha señalado un usuario en X, en este momento de la serie, cuando el personaje de Kyle Chandler habla, los subtítulos de América Latina no lo llaman Hal sino "clon de Hal". Esto ha hecho pensar a algunos que el Hal que John derrota y deja malherido no es el auténtico, sino solo el holograma que había creado anteriormente con su añillo para buscar al Manhunter.
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Según señala ComicBookMovie, la teoría de que el Hal del final del episodio 5 sea en realidad el holograma materializado podría significar que John no se ha hecho realmente con el anillo de su mentor... o solo se ha hecho con una copia, mientras el original sigue en manos de Hal.
Cabe decir que el Hal del final del episodio parecía conocer perfectamente a John, mientras que el holograma no compartía la misma historia con él (de hecho, dice que le cae bien), lo que hace tambalearse la mencionada teoría.
En todo caso, la posibilidad de que, de algún modo, Hal haya conseguido duplicar su anillo, podría justificar que Guy Gardner reciba uno sin que ello lo convierta en el único Linterna Verde de la Tierra y explicar por qué John, al final del primer episodio y ya en 2026, comprobaba la mano de su maestro, esperando encontrar algo que en teoría le había arrebatado años atrás.
Por otro lado, hay quien opina que la existencia de un holograma de Jordan, con su conciencia de una década atrás, supone una oportunidad perfecta para conservar al personaje sin tener que deshacer su aparente muerte que se reveló en el primer capítulo.