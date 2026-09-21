Linternas 6 resucita a Hal Jordan... pero hay truco

Linternas 1x06 resucita a Hal Jordan... Pero hay truco - HBO MAX

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el sexto episodio de Linternas que, tras varios episodios centrada en la investigación de 2016, al fin ha saltado a 2026, retomando el misterio que ya presentó en la última escena del primer capítulo y que ha generado multitud de teorías. Una de ellas se ha visto confirmada al final de la entrega.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Desde que el primer episodio de Linternas terminara con John ante el cadáver de Hal, han sido muchos los que han puesto en duda que el personaje de Kyle Chandler esté realmente muerto.

La sexta entrega, que revela cómo John se había encontrado con Hal poco antes de su muerte, esperando una disculpa que este nunca tuvo intención de ofrecerle y rompiéndole la nariz, no muestra ningún indicio para pensar que el Hal al que entierran no sea el verdadero, pero sí que logra resucitarle para que siga presente en el resto de la serie.

Puesto que la ficción ya había establecido que el anillo de Hal tenía grabada una versión de sí mismo, algunos ya sospechaban que esta sería una manera de mantener vivo al personaje pese a su muerte y, por el momento, ese parece ser el caso.

John, que ya había tenido ocasión de hablar con el holograma almacenado en el anillo, le pide a Guy Gardner que se lo traiga con la excusa de enterrar a su antiguo mentor con él en señal de respeto. No obstante, la verdadera razón del exmarine para tal petición queda clara cuando desentierra a Hal y usa su anillo para invocar a su versión allí guardada.

Es de esperar que el holograma de Hal sirva para abrir la misteriosa caja que John y Kelly habían encontrado en un trastero y que solo podía desbloquearse con su voz en tiempo real (y no con una simple grabación).

GUY GARDNER RECIBIÓ UN NUEVO ANILLO

Cabe decir que el capítulo ha resuelto una gran duda en relación a los Linternas Verdes de la Tierra y es que muchos se preguntaban cómo había llegado el anillo a manos de Guy. Tal y como revela la entrega, Guy reemplazó a Hal Jordan después de que John renunciara a aquello para lo que se había preparado toda su vida, pero no se quedó con su anillo, sino que los Guardianes le forjaron otro.

Dado que Guy roba el antiguo anillo de Hal, ahora hay dos anillos en la Tierra, lo que abre la posibilidad a la coexistencia de dos Linternas Verdes. En todo caso, por el momento, el anillo es una forma perfecta de mantener a Hal vivo e incluso hacer que resuelva su propio asesinato.