Linternas 1x03 cambia el origen de John Stewart en los comics para hacer hincapié en el factor racial - HBO MAX

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el tercer episodio de Linternas. Después de que las primeras entregas ya hubiesen ofrecido algunas pinceladas sobre el pasado de John Stewart y cómo este llega a ser el pupilo de Hal Jordan, el capítulo 3 explora en profundidad la infancia del personaje de Aaron Pierre, cambiando significativamente su historia de origen respecto a la de los cómics.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En sus primeros compases, el tercer episodio de la serie de HBO Max revela que Hal Jordan no fue el primero a quien se le ofreció el anillo de Abin Sur, sino que este podría haber acabado en las manos del padre de John, si tan solo hubiese respondido que no tenía miedo. Más tarde, cuando una Guardiana se presenta en la casa de la familia para disculparse por las inconveniencias causadas por el proceso de selección, la madre de John le recrimina lo injusto que es preguntar a un hombre negro en Estados Unidos si tiene miedo.

"Simplemente estoy agradecido de que el equipo de guionistas haya incluido esto en el guion. ¿Cómo se puede esperar que este hombre afroamericano, en este mundo... no tenga miedo? Realmente plantea muchas preguntas sobre quién tiene el privilegio de vivir la vida sin pensar en esas cosas, incluso en el mundo de la ficción", declaró J. Alphonse Nicholson, el actor que da vida a John Stewart Senior, en una entrevista concedida a TheWrap.

La Guardiana entonces le propone a la mujer que prepare a su hijo menor para ser un Linterna Verde ya que, teniendo en cuenta la genética heredada de su padre, podría ser un perfecto recluta. Como consecuencia, John es educado de manera radicalmente diferente a sus hermanos y a menudo sintiéndose aislado. Sus padres no solo le someten a brutales pruebas de valentía, sino que también le engañan diciendo que los Guardianes siempre están vigilándole para medir su progreso.

"Se ven obligados a tomar una decisión realmente difícil que, en mi opinión, tienen que tomar muchas personas negras, muchos deportistas negros y muchos creativos negros, y es que, si sigo intentando jugar el juego como ellos quieren que lo haga, siempre tendrán la oportunidad de dejarme en la estacada, así que voy a tener que sacrificar lo que los demás puedan pensar, lo que nosotros podamos pensar, si de verdad queremos alcanzar la excelencia", expresó la guionista Vanessa Baden Kelly.

RESPETAR Y ENRIQUECER EL CANON

"Creo que cuando hablábamos de John y Hal como personajes, desde el principio, desde el primer momento en que nos sentamos a trabajar en ello, intentábamos profundizar aún más", explicó Baden Kelly, señalando que "había muchísima tradición en torno al pasado de Hal, pero el de John era un poco escaso". "Obviamente, había versiones en las que su padre era marine. Había otras en las que sus padres eran activistas por los derechos civiles. Pero lo que realmente intentábamos era profundizar en el personaje y averiguar quién era la persona que se convierte en el John Stewart que queremos contar en la serie", expresó.

La guionista recordó que se habían planteado la cuestión de "qué significa ser un hombre negro y conseguir ese anillo cuando, según la historia oficial, otros personajes ya lo tenían" y que empezaron a "debatir en serio sobre cuánto más tiene que esforzarse un superhéroe negro para ser aceptado en ese mundo".

"Cuando juegas con el canon, tienes que tratarlo como si estuvieras manipulando plutonio. Pero, al mismo tiempo, eso no tiene nada de divertido, ni de creativo, ni de original", declaró por su parte uno de los cocreadores de la serie, Damon Lindelof. "Así que, al mismo tiempo, tienes que empezar a hacer ajustes. ¿Cómo puedo ampliar el canon existente sin violarlo por completo? ¿Existen diferentes marcos contextuales para la valentía con los que podamos identificarnos más en la época en la que vivimos ahora?", expuso.

JOHN STEWART EN LOS CÓMICS DE DC

Como muchos otros personajes de los cómics, John Stewart no tiene una sola historia de origen en las grapas. Cuando debutó por primera vez en la década de 1970, se le presentó como un joven arquitecto muy comprometido con los derechos civiles. Más tarde, pasó de pertenecer a una familia monoparental a tener un padre alcohólico.

Linternas aúna varios de los elementos presentes en las grapas, creando de esta manera un nuevo pasado para el personaje. Así, el padre de John empieza a beber al no pasar la prueba para conseguir el anillo (un problema que, en todo caso, parece dejar atrás con el tiempo, gracias al nuevo propósito de entrenar a su hijo) y el joven demuestra desde temprana edad una clara afición por el dibujo, entrando en la escuela de artes cuando se ve obligado a dejar de ser francotirador tras una misión fallida.