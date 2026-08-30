¿A Qué Hora Se Estrena Linternas 1X03 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID 28, (CulturaOcio)

La primera temporada de Linternas continúa su andadura con el estreno de su tercer capítulo en HBO Max. La desconfianza entre la leyenda galáctica Hal Jordan y el recluta John Stewart se intensifica mientras continúa la investigación criminal que desentierra oscuros secretos locales y nuevas revelaciones. Pero... ¿a qué hora se estrena Linternas 1x03 en HBO Max?

En el segundo episodio, Hal investiga por su cuenta mientras John es secuestrado por un grupo que afirma que los asesinos que buscan son realmente Manhunters. Tras recibir la orden de localizarlos, John alerta a su mentor, quien huye para visitar a su antiguo maestro encarcelado, Siniestro. El próximo capítulo continuará la búsqueda de los alienígenas y se espera que desvele ocultos secretos del pasado ahondando tanto en la historia de Jordan como en los orígenes de Stewart.

El resto de los capítulos que conforman la temporada 1 de Linternas irán llegando semanalmente a HBO Max, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 17 de agosto

- Capítulo 2: 24 de agosto

- Capítulo 3: 31 de agosto

- Capítulo 4: 7 de septiembre

- Capítulo 5: 14 de septiembre

- Capítulo 6: 21 de septiembre

- Capítulo 7: 28 de septiembre

- Capítulo 8: 5 de octubre

En cuanto al horario de estreno, el 1x03 de Linternas estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 30 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el tercer episodio de la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 31 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 1X03 DE LINTERNAS EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la tercera entrega de la ficción en imagen real del Universo DC de James Gunn a las 19:00 horas del domingo 30 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, Linternas estrenará el tercer episodio de la temporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, la tercera entrega de la ficción de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 1x03 de Linternas a partir de las 22:00 horas del domingo.