Guy Gardner visita a John Stewart en la línea temporal de 2026 en un clip del 1x03 de Linternas - HBO MAX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de Linternas han estado repletos de giros inesperados y sorprendentes revelaciones relacionadas con el Cuerpo de los LinternasVerdes. Ahora, un clip del tercer capítulo de la serie de HBO Max ha mostrado a Guy Gardner (Nathan Fillion) visitando a John Stewart (Aaron Pierre) en la línea temporal de 2026.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Las imágenes arrancan con Gardner aterrizando a las puertas de la oficina del sheriff. Acto seguido, Guy camina directo a la entrada, donde Stewart se encuentra encerrado y dormido en uno de los calabozos.

Sin embargo, Guy lo interrumpe para despertarlo, mientras en la pared de la celda se ve el reflejo de la luz que emana de su anillo de poder, apuntándole directamente con él a la cara. "¿Estás listo?", pregunta Gardner a Stewart, medio despierto.

New clip from LANTERNS featuring Guy Gardner. pic.twitter.com/pu0eK3S8km — DC Universe Daily (@DCdaily) August 27, 2026

EL MOTIVO DE LA VISITA DE GARDNER A STEWART PODRÍA NO SER PARA SACARLO DE LA CÁRCEL

"¿Qué tal, Stewart?", añade Guy mientras su compañero se levanta al fin del catre para dirigirse a él. No obstante, aunque el motivo no está claro, todo indica que Gardner no se encuentra allí para sacar a John de la prisión.

Los primeros compases del primer episodio de Linternas recuperaban la infancia de Stewart y su profunda admiración por Hal Jordan (Kyle Chandler). Después, la serie avanza hasta 2016 para continuar con la historia. Pero el tramo final introduce otra línea temporal, también ambientada en 2026, marcada por la aparente muerte de Hal, y cuando John se acerca repara en que su mentor no lleva su anillo de poder.

El showrunner Chris Mundy ya confirmó que, tras la muerte de Jordan, su anillo pasó a manos de Gardner, algo que, teniendo en cuenta la relación entre ambos, no debió sentar nada bien al aguerrido pupilo de Hal.

No obstante, Fillion reconoció en declaraciones a CulturaOcio que, de entre los tres, "probablemente el Linterna Verde más adecuado, mejor entrenado y mejor preparado sea John Stewart".