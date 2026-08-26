Linternas confirma la existencia del Linterna Verde más poderoso de DC - HBO MAX

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de Linternas ha resultado de lo más revelador. Y es que, más allá de la aparición de Sinestro, uno de los grandes enemigos de Hal Jordan (Kyle Chandler), o la presencia de los Manhunters, el capítulo ha confirmado que uno de los Linternas Verdes más poderosos de todos existe en el nuevo DCU.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Linternas ya había hecho una referencia a Ch'p, uno de los integrantes del Cuerpo de Linternas Verdes.

Sin embargo, una conversación entre Hal y John Stewart (Aaron Pierre) ha revelado la existencia de otro de sus miembros más poderosos: el planeta viviente Mogo, aunque Jordan destaca que no es especialmente sociable.

Esto contrasta con su personalidad en los cómics de DC. Además de ser un planeta, Mogo es el Linterna Verde del sector 2261.142.M. Su naturaleza planetaria le otorga un poder descomunal, aunque también tiene sus inconvenientes. En un momento dado, Hal explica que Mogo no destaca por ser sociable y tampoco puede acudir a los grandes eventos celebrados en Oa, el mundo de los Guardianes y sede de los Linternas.

La razón se debe a que su enorme campo gravitatorio podría destruir Oa si se aproximara demasiado. Por ello, tampoco le resulta sencillo participar en reuniones con el resto del Cuerpo de Linternas Verdes. No obstante, también posee tremendas ventajas que lo hacen único.

Mogo puede crear enormes construcciones y potentes ráfagas de energía, además de controlar su propio clima, la gravedad, el terreno y la vegetación que crece en su superficie. Además, su atmósfera y el entorno tranquilo que ofrece lo convierten en un lugar perfecto para que los Linternas Verdes descansen y recuperen fuerzas.

¿APARECERÁ MOGO EN LINTERNAS?

Por otra parte, este planeta viviente también desempeña una de las funciones más importantes dentro del Cuerpo de Linternas Verdes, ya que se encarga de guiar a los anillos hasta sus nuevos portadores cuando sus anteriores dueños mueren. Sin embargo, su enorme poder también puede convertirlo en una peligrosa arma si cae en las manos equivocadas, como cuando fue consumido por la ira de un Linterna Rojo y terminó destruyendo el planeta Thanagar.

En cuanto a si Mogo terminará apareciendo en la serie de HBO Max, lo cierto es que podría hacer acto de presencia en algún momento de la primera temporada de Linternas, con un breve cameo que, sin duda, entusiasmaría a los fans. No obstante, también podría producirse en la segunda temporada.

Aunque HBO todavía no ha confirmado oficialmente la renovación, su creador, Chris Mundy, ya ha revelado a The Hollywood Reporter que esta se encuentra en fase de planificación y, en caso de recibir luz verde, la historia se contará de una forma "ligeramente diferente" para mantener la frescura de la serie. Por ahora, toca esperar para descubrirlo.