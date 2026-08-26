La mención a Gotham en Linternas 1x02, explicada: ¿Es ((SPOILER)) familia de Batman? - HBO MAX

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de centrarse en Hal Jordan, John Stewart y el misterio que los lleva a Nebraska, era de esperar que Linternas incluyera alguna que otra referencia al gran universo DC de James Gunn y Peter Safran, del que la serie forma parte. Y en su segundo episodio, la ficción ha incluido un guiño a uno de los lugares más conocidos por los fans de los cómics, Gotham, el hogar de Batman.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el capítulo 2 de Linternas, mientras John se marcha a recuperar la linterna de su maestro, Hal y Kerry empiezan a conocerse mejor. En una de sus conversaciones, la sheriff admite que Rushville no es su ciudad natal, sino que se mudó allí desde Gotham.

Aunque el personaje de Kelly MacDonald no ahonda en su pasado ni comparte los motivos que le llevaron a trasladarse, la simple mención de la ciudad donde tradicionalmente opera Batman ha bastado para fomentar las teorías sobre su posible relación con el caballero oscuro.

LA SHERIFF KERRY COMPARTE APELLIDO CON LA MADRE DE BRUCE WAYNE

Aparte de la posibilidad de que los caminos de Kerry y Batman se pudiesen haber cruzado en su lucha contra el crimen (suponiendo que el justiciero ya estuviese activo antes de 2016 y que Kerry fuese policía en Gotham), cabe fijarse en un importante detalle. Y es que el apellido de la sheriff no es otro que Kane, precisamente el apellido de soltera de la madre de Bruce Wayne, Martha, antes de que se casara con Thomas Wayne. De esta forma, podría ser que hubiese algún parentesco entre ambos, aunque habrá que esperar para ver si es cierto.

Por el momento, MacDonald se ha limitado a señalar en una entrevista concedida a Radio Times que es "bastante emocionante" estar vinculada a un lugar tan icónico de las grapas. "De pequeña no era una chica a la que le gustaran los cómics, así que no estaba muy al tanto de todo eso, pero Gotham es un lugar emblemático", admitió.

"Antes de empezar a rodar, hablé con James Hawes, el director de la primera secuencia, sobre el hecho de que ella era de Gotham y sobre qué acento darle a su personaje", explicó la actriz, indicando que Hawes quería que Kerry fuese "un poco más enigmática". "Nos imaginamos Gotham como una metrópolis norteamericana de la costa este, pero ella lleva un tiempo en Nebraska, [así que] solo un poco más enigmática", señaló, añadiendo que, al ver El Pingüino le "resultaba muy difícil no querer imitar las voces que escuchaba".