Los creadores de Linternas se defienden tras la polémica muerte del primer episodio: "Esperad al capítulo 8" - HBO MAX

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Ya ha aterrizado en HBO Max el primer episodio de Linternas, la nueva serie de DC, que sigue al primer Linterna Verde terrícola, Hal Jordan (Kyle Chandler) y su estoico pupilo (Aaron Pierre), mientras investigan un tiroteo en Nebraska. El capítulo termina con una impactante revelación que no habrá dejado indiferentes a los fans y que los creadores de la ficción han querido abordar, asegurando estar "dispuestos a aguantar los abucheos".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La historia de Linternas se desarrolla a lo largo de varias líneas temporales. Mientras que una explora el pasado y la infancia de John, otra, ambientada en 2016, se enfoca en su entrenamiento con Hal y el misterio que los lleva a Rushville, Nebraska. Además, el primer capítulo cierra con un nuevo salto temporal, mostrando cómo John encuentra el cadáver de Hal (con un tiro en la cabeza y sin anillo) en el campo de fútbol donde una década atrás tuvieron lugar los asesinatos.

"Esto centra la serie en John", aseguró Damon Lindelof, cocreador de la serie junto con Chris Mundy y Tom King, en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "Y aunque la serie se llame Linternas y se trate de una historia de compañeros policías (buddy cop), cuando termines de ver estos episodios, te quedarás con John Stewart. Queremos que te hagas a la idea. Queremos que lo sepas desde el principio", explicó.

Los responsables de la ficción necesitaban un motivo por el que los personajes regresasen a Rushville diez años después y, aunque inicialmente pensaron en la muerte de la sheriff, se acabaron inclinando por la de Hal. "Creo que, básicamente, Damon dijo que lo más significativo que podría pasar sería que Hal hubiera muerto. ¿Qué nos importa más que eso?", recordó Mundy.

Lindelof añadió que "si [Hal] muriera, habría un enorme y significativo impacto emocional, sobre todo si falleciera en un momento en el que su relación con John aún no se hubiera resuelto", indicando que eso no significa necesariamente el final del personaje. "Empezamos a hablar de la película Ghost y de cómo Patrick Swayze muere muy pronto, en el primer acto, pero aun así se desarrolla esta increíble historia de amor entre él y Demi [Moore] que tiene lugar en gran parte después, y sabes que él no va a volver a la vida", expuso.

LINTERNAS CONTABA CON LA POSIBLE REACCIÓN NEGATIVA DE LOS FANS

Matar a un personaje tan importante como Hal Jordan, y hacerlo además en el primer capítulo de la serie, parecía una idea arriesgada. "Pensamos: 'No podemos hacer eso. Todo el mundo nos va a odiar. Parece un truco barato'", rememoró Lindelof en declaraciones a Collider.

"Tradicionalmente, en los cómics, tengo entendido que estos personajes no pueden morir. Pero si estamos haciendo algo que se supone que debe tener los pies en la tierra, ¿quizá sea algo que tengamos que hacer?", reflexionó, relatando cómo poco a poco fueron convenciéndose de que ese era el camino a seguir.

"Supongo que nuestra postura es: veamos cómo os sentís al final del episodio 8", apuntó el guionista y productor ejecutivo, declarando que, tanto él como sus compañeros están "dispuestos a aguantar los abucheos del público en la primera entrada, siempre y cuando sigamos teniendo posibilidades de ganar el partido".

"Esta es una serie que intentamos que se acerque lo más posible a la realidad", expuso King. "Y a veces se pierden las cosas que uno ama, y a veces lo que está en juego es así de importante en la vida real, y se supone que debe serlo también en nuestra serie", razonó.

CHANDLER ALABA LA NARRATIVA NO LINEAL DE LINTERNAS

Por su lado, en una entrevista concedida a Deadline, Chandler remarcó la importancia de la muerte de su personaje en relación con el misterio central de la serie. "Todo el argumento gira en torno a averiguar qué le pasó", expresó.

El intérprete reveló además que le gustaba "que la serie no sea lineal y que la hayan estructurado así", comparando esta forma de contar una historia con jugar al "ajedrez tridimensional". "Una vez que tienes todas las páginas pegadas en la pared y sabes dónde están todas las escenas, entonces puedes coger esta página del guion y aquella otra, y averiguar cómo jugar con el material para revelar las cosas de otra manera, o para incluir guiños como actor", explicó.