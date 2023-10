Marvel cancela otra de sus series

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Continúan los tiempos de reestructuración y ajustes en el Universo Cinematográfico Marvel. Y uno de los proyectos que más curiosidad suscitan entre el fandom era Wonder Man, pero la Casa de las Ideas podría haber descartado seguir adelante con la serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen en el papel de Simon Williams para Disney+ antes siquiera de comenzar su rodaje.

Fue en junio de 2022 cuando el estudio liderado por Kevin Feige anunció que entre sus muchos proyectos se encontraba una serie sobre el Hombre Maravilla de Marvel. Pero los detalles sobre Wonder Man, que arrancó su producción antes de que comenzasen las huelgas de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) de Hollywood, han sido más bien escasos. Y hasta el momento, muchos asumían que la serie reanudaría su rodaje, al igual que otros proyectos de la Casa de las Ideas como Daredevil: Born Again.

Sin embargo, a su paso por el podcast de The Watch, Joanna Robinson, autora del nuevo libro del UCM: The Reign of Marvel Studios, dejó caer que Marvel estaría considerando desechar la ficción. Según llegó a oídos de la periodista y autora del libro UCM: The Reign of Marvel estudios, los rumores sugieren que "están destrozando la serie de Wonder Man".

Marvel ya confirmó en noviembre de 2022 que Wonder Man contaría con Abdul-Mateen II (Aquaman) para encarnar a su protagonista, Simon Williams, y que tendría a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi: La Leyenda de los Diez Anillos) como director.

Es más, incluso se dio a conocer que Sir Ben Kingsley retomaría su papel en ella como Trevor Slattery, el falso Mandarín de Iron Man 3 y que Demetrius Grosse sería quien encarnase al gran antagonista de la serie, El Segador. Teniendo esto presente, surge la cuestión de por qué la Casa de las Ideas querría dejar morir su serie sobre el Hombre Maravilla antes de ver siquiera la luz en Disney+.

La razón más plausible para ello es que su trama centrada en un superhéroe que trabaja como doble de acción en Hollywood no convenza al estudio. Por ahora, ni la propia Marvel o Kevin Feige se han pronunciado al respecto, de manera que aún existe la posibilidad de que la producción de Wonder Man siga adelante, aunque todavía no tenga fecha de estreno prevista en Disney+.

Creado por los legendarios Stan Lee y Jack Kirby, junto a Don Heck, El Hombre Maravilla, cuyo auténtico nombre es Simon Williams, apareció por primera vez en los cómics en 1964, concretamente en el número 9 de Los Vengadores. El personaje comenzó siendo un villano, pero se acabó convirtiendo en miembro fundador de los Vengadores Costa Este, la primera filial de los héroes más poderosos de la Tierra en las grapas.