Jon Bernthal promete un especial de The Punisher en Disney+ oscuro y brutal: "No será light"

Jon Bernthal promete que el especial de The Punisher en Disney+ será salvaje y oscuro: "No será light" - NETFLIX

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Con los fans de Marvel aún esperando a que Frank Castle, el sanguinario justiciero también conocido como The Punisher, se deje ver en Daredevil: Born Again, Marvel Televisión anunció que el personaje interpretado por Jon Bernthal tendría su propio especial en Disney+. Ahora, el propio actor ha adelantado detalles de la producción que, promete, será fiel al espíritu oscuro, salvaje y brutal del personaje.

Fue el director de Marvel Television y Marvel Animation, Brad Winderbaum, quien hace pocos días anunció el Frank Castle de Bernthal será el protagonista de una "presentación especial" de Marvel, un mediometraje del estido a La maldición del Hombre Lobo que protagonizó Gael García Bernal o de Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas que verá la luz en 2026.

Y durante su paso por el festival South by Southwest 2025, donde presentó la secuela de El contable que protagoniza junto a Ben Affleck, Bernthal adelantó qué es lo que los seguidores van a poder encontrarse en el especial de The Punisher.

"Me preocupo mucho por Frank y estoy muy agradecido de tener la oportunidad de contar la historia que creo que los fans merecen. Estamos dando todo lo que tenemos y estamos tratando de contar una historia de Frank Castle que no decepcione a la audiencia. No va a ser fácil, no va a ser light, y creo que es la versión que este personaje merece y estoy más que honrado y agradecido de que tengamos la oportunidad", afirmó Bernthal en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"Va a ser oscuro; Frank no tiene ningún interés en salir de la oscuridad. No va a ser fácil. No sé, si ese es el tono de Netflix... entonces eso es lo que va a ser. No será Punisher-Lite, os lo prometo", sentenció el actor que en este especial estará dirigido por Reinaldo Marcus Green, responsable de El método Williams, el biopic de Bob Marley y que ya trabajó con Bernthal en la miniserie de HBO La Ciudad es nuestra.

Ambos, Bernthal y Marcus Green, ya están escribiendo el guión de este especial de The Punisher, al que Bernthal encarnó por primera vez en la primera temporada de Daredevil que vio la luz en Netflix en 2016. Pero no sería hasta tres años más tarde, en 2019, cuando el personaje tuvo su propia serie en solitario, que contó con dos impactantes temporadas.

Ahora, The Punisher regresará al a pantalla en algún punto de Daredvil: Born Again la serie de Marvel que protagonizada por Charlie Cox (Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) acaba de arrancar en Disney+.