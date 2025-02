Tras Daredevil: Born Again The Punisher regresará en un especial en Disney+

Tras Daredevil: Born Again The Punisher regresará en un especial en Disney+ - NETFLIX

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El 5 de marzo desembarcará en Disney+ Daredevil: Born Again con Charlie Cox retomando su papel de Matt Murdock. Jon Bernthal quien encarnará en ella nuevamente al sangriento justiciero Frank Castle, tendrá su propio especial de The Punisher que ya está en marcha.

Según recoge The Hollywood Reporter, Frank Castle seguirá impartiendo su propia justicia en un especial que Marvel prepara sobre The Punisher. Esta producción tendrá como director a Reinaldo Marcus Green (El método Williams) quien está coescribiendo el guion con Bernthal y verá la luz en 2026 junto con la temporada 2 de Daredevil: Born Again.

De este modo, la Casa de las Ideas parece darle a su violento y carismático antihéroe, el protagonismo que merece en el UCM. No obstante, se desconocen los detalles sobre su posible trama.

La primera vez que Bernthal encarnó a The Punisher fue en la primera temporada de Daredevil que vio la luz en Netflix en 2016. Pero no sería hasta tres años más tarde, en 2019, cuando el personaje tuvo su propia serie en solitario, que contó con dos impactantes temporadas.

En enero de 2024, Bernthal aclaró durante una entrevista con Collider que si regresaba como Frank Castle de la mano de Marvel para Daredevil: Born Again, sería únicamente bajo la condición de que fuese fiel a los cómics. El hecho de que vaya a tener su propio especial en el UCM como ya lo tuvieron los Guardianes de la Galaxia o La maldición del hombre lobo, que supuso el debut de Gael García Bernal en el UCM como Jack Russell, el licántropo de Marvel y también del Hombre-Cosa, habrá supuesto toda una alegría para los fans, que anhelan ver a The Punisher brillando con luz propia y, dicho sea de paso, eliminar con sus particulares métodos a los criminales.

Por otra parte, además de los ya mencionados Cox y Bernthal, Daredevil: Born Again también recupera para su trama a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como Bullseye (Wilson Bethel), Wilson Fisk/ Kingpin (Vincent D' Onofrio), Foggy Nelson (Elden Henson) y Karen Page (Deborah Ann Woll). Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco.