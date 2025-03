¿Ha Cambiado Daredevil: Born Again El Final De La Serie De Netflix?

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again ya está en Disney+. Los dos primeros episodios de la serie, que han traído de vuelta a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, respectivamente, como Matt Murdock y Wilson Fisk, han estado cargados de sorprendentes revelaciones. Sin embargo, el brutal arranque también han dejado una intrigante cuestión: ¿ha reescrito una parte que resultaba fundamental al final de la ficción de Netflix?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de la temporada 3 de Daredevil relató cómo Murdock logró que Benjamin Poindexter, el inestable y violento exagente del FBI con una puntería sobrehumana y también tendencias psicópatas interpretado por Wilson Bethel, se volviera contra Fisk quien lo había manipulado para intentar que matara a Matt.

En un enfrentamiento a tres bandas, y tras revelar que el capo del crimen y actual alcalde de Nueva York también manipuló a Bullseye, asesinando a la mujer de la que estaba enamorado, Daredevil consigue neutralizar dos amenazas y, en una cruel batalla, Kingpin le rompe la espalda a Poindexter.

Pero en Daredevil: Born Again Poindexter regresa, ya completamente convertido en el asesino Bullseye, y lo hace en plena forma, totalmente recuperado y, además, conociendo la identidad secreta de Matt Murdock, algo que jamás mostró la serie de Netflix.

En una tan bestial como colosal secuencia, tras utilizar como señuelo a uno de los clientes del bufete de abogado que han montado Matt y sus amigos, Karen Page (Deborah Ann Woll) y Foggy Nelson (Elden Henson), el sanguinario villano tiene como objetivo no matar a Daredevil, sino torturarle al asesinar a las personas que más le importan.

Así, Bullseye mata de un certero disparo en el pecho a Foggy y está a punto de hacer lo propio con Karen, a la que el Diablo de Hell's Kitchen salva in extremis. Enfurecido por la muerte de su mejor amigo, tras un brutal enfrentamiento Daredevil arroja sin titubear desde lo alto de un edificio a Bullseye, quien sobrevive milagrosamente a la mortal caída.

Pero que Poindexter ejecute su venganza contra Matt, Foggy y Karen Page carece en principio sentido, ya que lo más lógico sería que fuese a por Fisk que, a fin de cuentas, fue quien le rompió la espalda y mató a su gran amor.

En este punto, y teniendo en cuenta que Bullseye no ha dicho aún su última palabra, Daredevil: Born Again deberá explicar en sus próximos capítulos no solo cómo se recuperó Poindexter de la terrible pelea con Fisk, sino también cómo conoce la identidad secreta de Murdock y por qué desata su venganza contra él.

En el segundo episodio de Born Again, Murdock confirma durante el juicio de Benjamin que es "un hombre violento y perturbado" que disfruta matando, pero hay que aclarar sí Poindexter sigue trabajando para Fisk.