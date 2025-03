Daredevil: Born Again confirma qué ha estado haciendo Spider-Man desde No Way Home

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again ya ha estrenado sus dos primeros episodios en Disney+ con sorprendentes revelaciones. Y una que pocos esperaban es que la nueva serie de Marvel Studios serie ha confirmado qué ha estado haciendo el Spider-Man de Tom Holland desde No Way Home.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tramo final del primer capítulo de Daredevil: Born Again, Fisk afianza su victoria en la alcaldía sirviéndose del temor de los ciudadanos sobre los vigilantes enmascarados que operan al margen de la ley. Pero es durante el segundo episodio cuando, en su exaltado y populista discurso de Año Nuevo, asegura que durante su mandato como alcalde de Nueva York emprenderá acciones contra los justicieros y vigilantes urbanos haciendo alusiones a Daredevil, The Punisher... y también a Spider-Man.

"Nueva York es un caos, entre el crimen, la pobreza y la incertidumbres. En cualquier momento parece que todo puede estallar, pero los neoyorquinos somos duros y sabemos cuidarnos solos", comienza diciendo Fisk para luego cargar contra los vigilantes. "No necesitamos que nos salve un pistolero con una calavera en el pecho, ni un hombre disfrazado de araña ni un tipo con unos cueros de diablo. No", proclama.

Esta inequívoca referencia a Spider-Man confirma que el trepamuros ha continuado patrullando las calles de la Gran Manzana y manteniéndose activo en su lucha contra el crimen. Aunque el final de No Way Home fue un punto de inflexión para el Peter Parker de Tom Holland, el héroe arácnido, cuya identidad vuelve a ser secreta gracias al hechizo de Strange, sigue ejerciendo como tal.

Además, este sutil guiño también sirve para cerrar la brecha entre la cinta de Jon Watts y el actual timeline del Universo Cinematográfico Marvel. Esto sugiere que Peter Parker adoptó completamente la idea de convertirse en un héroe a pie de calle, como se vislumbraba al final de No Way Home donde, por cierto, ya coincidió brevemente con Matt Murdock que fue el abogado que la tía May contrató para hacer frene a los problemas legales de sus sobrino.

La referencia de Fisk a Spider-Man en Born Again también podría allanar el terreno para que ambos formasen equipo en el UCM. Al fin y al cabo, los últimos rumores apuntaban a una aparición del hombre sin miedo en Spider-Man 4, que, dirigida por Destin Daniel Cretton, verá la luz el 24 de julio de 2026.