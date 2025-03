Daredevil Born Again: ¿Quién es Adam?

MADRID, 9 Mar.

Con el estreno de sus dos primeros episodios, Daredevil: Born Again aún está cimentando la trama de la temporada, estableciendo motivaciones y dejando pequeñas pistas aquí y allá. Así, en el capítulo 1 se menciona un personaje que, aunque no ha aparecido por el momento, sin duda desempeñará un papel dentro del arco de Wilson Fisk.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde la primera aparición de Fisk, que interrumpe una reunión de Vanessa, que parece haber asumido el papel de Kingpin en el imperio criminal, se hace patente que la relación entre ambos se ha enfriado en el tiempo que han pasado separados. Y en los últimos compases del capítulo 1, una breve conversación parece sugerir la existencia de un amante.

"Sé lo de Adam, Vanessa", le dice el personaje de Vincent D'Onofrio a su mujer, mientras comparten un momento a solas en la azotea de un edificio tras la victoria de Fisk en las elecciones a la alcaldía. Esta acusación, sumada a la respuesta de Vanessa, que le pide que no lo mate, parecen indicar una aventura amorosa. "Yo ya no soy ese hombre", le asegura Fisk pero, aun así, Vanessa le exige que se lo prometa, a lo que él accede.

En el segundo episodio, el distanciamiento de la pareja sigue haciéndose notar, por ejemplo, en la ausencia de ella en sus primeros días como alcalde, algo que su responsable de imagen pública le hace notar que no es beneficioso, llevando a Fisk a admitir que no se encuentran en su mejor momento. Al final del capítulo, no obstante, parece que el matrimonio da un paso en favor de la reconciliación, acudiendo a terapia con Heather Glenn, el nuevo interés amoroso de Matt Murdock.

"Mi marido y yo hemos pasado un par de años francamente difíciles, hasta hace muy poco llevábamos un negocio algo complicado y entonces él se marchó, desapareció, de hecho", explica Vanessa, para confesar poco después que se "sentía sola, le echaba de menos". De nuevo, esta declaración podría estar sugiriendo que, durante la ausencia de Fisk, su mujer buscó consuelo en los brazos de un amante... aunque también podría ser que, a pesar de las apariencias, Adam no fuese tal, sino tan solo un amigo, un colaborador o un empleado cercano, quizá alguien que le hubiese ayudado a llevar el negocio.

En todo caso, lo que es seguro es que Wilson parece decidido a recuperar a su mujer y, en el proceso, para bien o para mal, probablemente se descubra quién es Adam y su relación con Vanessa.