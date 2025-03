¿Por qué los policías corruptos de Daredevil: Born Again lucen la calavera de The Punisher?

¿Por qué los policías corruptos de Daredevil: Born Again usan el logo de The Punisher?

¿Por qué los policías corruptos de Daredevil: Born Again usan el logo de The Punisher? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque, por el momento, el violento justiciero Frank Castle/The Punisher no ha aparecido en Daredevil: Born Again lo cierto es que la serie ya ha hecho varias referencias al personaje que volverá a ser encarnado por Jon Bernthal. Y algunas de estas menciones son directas, como la realizada por el ahora alcalde Wilson Fisk en uno de sus discursos, y otras más sutiles como la que tiene que ver con los policías corruptos... Un detalle con connotaciones más allá de la ficción.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros compases del segundo episodio, Héctor Ayala, el hombre que se esconde tras la máscara de White Tiger (Tigre Blanco) interviene en una pelea en el metro para ayudar a un hombre que está siendo golpeado por dos policías vestidos de civiles. Durante la refriega, uno de los atacantes acaba siendo atropellado por el tren y Héctor es acusado de asesinato, un caso del que se acaba haciendo cargo en los tribunales Matt Murdock.

La defensa de su cliente hace que el abogado tenga que vérselas con un par de policías corruptos que quieren llegar hasta el único testigo capaz de probar la inocencia de Héctor, el hombre que estaba viendo agredido en la estación. Matt llega antes que los policías al aparrtamento del testigo, que escapa, entonces entran los agentes y lo acorralan para que revele su paradero.

Durante el enfrentamiento, en la muñeca izquierda de uno de ellos se llega a distinguir a la perfección un reconocible tatuaje, la calavera asociada a The Punisher, aunque con un importante cambio: unas líneas representando la bandera americana.

Así, el logo del sanguinario antihéroe aparece combinado con la simbología del controvertido movimiento que sí existe en el mundo real. Se trata de 'Blue Lives Matter' que emergió hace unos años en respuesta al 'Black Lives Matter' para mostrar solidaridad hacia los policías tras el asesinato de George Floyd,.

Cabe señalar que Marvel no ha inventado nada asociando los dos conceptos, sino que es una clara referencia al hecho de que en el mundo real, hace años ya saltó la noticia de que policías y soldados norteamericanos hicieron suyo un logo muy similar al de The Punisher, algo que el creador del cómic, Gerry Conway, ya criticó en su momento.

"El antihéroe justiciero es fundamentalmente una crítica al sistema judicial, un ejemplo del fracaso social, así que cuando los policías ponen calaveras de Punisher en sus coches o los militares llevan parches de calavera de Punisher, básicamente se están poniendo del lado de un enemigo del sistema. Están adoptando una mentalidad fuera de la ley. Ya sea que pienses que Punisher está justificado o no, ya sea que admires su código de ética, él es un forajido. Es un criminal. La policía no debería adoptar a un criminal como su símbolo", explicó Conway en declaraciones a Bleeding Cool en 2019.

En todo caso, parece ser que los creadores de Daredevil: Born Again han decidido aprovechar esta historia real para la ficción, usándola quizá como crítica social, pero que además cuenta con gran encaje narrativo. Así, resulta natural pensar que los policías corruptos de la serie podrían verse atraídos por la figura de The Punisher y su más que cuestionable código moral, que lo lleva a usar la fuerza para castigar lo que considera injusticias.

No obstante, es muy probable que el propio Frank Castle no se muestre de acuerdo con esa apropiación indebida de su símbolo y que, paradójicamente, esos policías le parezcan dignos de su implacable castigo... Y es que resulta lógico pensar que la aparición del logo de Punisher esté anunciando su ya confirmada llegada a Daredevil: Born Again.