It Bienvenidos a Derry: La conexión de Pennywise con el monstruo Ed Gein y los nazis

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ya ha arrancado en HBO Max con un primer capítulo lleno de guiños al universo de Stephen King y un buen puñado de escenas salvajes. La serie también ha incluido varios pasajes especialmente aterradores y uno de ellos, curiosamente, cuenta con una muy real conexión con Monstruo: La historia de Ed Gein, la más reciente entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras la desaparición del pequeño Matty Clements al inicio del primer capítulo, sus compañeros Terry, Phil y Lilly comienzan a experimentar sucesos paranormales que les llevan a pensar que el niño está intentando contactar con ellos. Cuando Lilly les cuenta a los demás que ha oído la voz de Matty a través del desagüe de su bañera, Terry decide preguntar a sus padres si creen que es posible que un niño sea secuestrado y encerrado en las cloacas durante meses.

Lejos de tranquilizarle, su padre no parece tomarse en serio sus inquietudes y aprovecha para darle una bastante grotesca lección de historia. "Somos judíos, Theodore. Conocemos mejor que nadie los horrores de este mundo", le asegura, severo, recordándole que sus abuelos escaparon del campo de concentración de Buchenwald, donde los nazis hacían lámparas con la piel de los presos a los que asesinaban. "La realidad ya es lo bastante terrorífica", sentencia.

Tras las crudas palabras de su padre, esa misma noche Terry ve con sus propios ojos la lámpara de su mesilla de noche transformada en uno de los infames objetos descritos por su padre, con la pantalla hecha con la piel de rostros de personas con los labios cosidos. En cualquier otro contexto, esta visión podría parecer fruto de la imaginación atormentada del niño pero, en este caso, todo apunta a que It ha tomado la forma de los miedos de Terry.

EL TERROR TRASPASA LA FICCIÓN

Esta escalofriante realidad relatada por el padre de Terry no es producto de la ficción, sino que se trata de hechos reales que tuvieron lugar en Buchenwald. La artífice de estas terribles prácticas no es otra que Ilse Koch, a quien algunos recordarán por su reciente aparición aparición en la serie de Netflix Monstruo: La historia de Ed Gein.

Ni Ilse Koch, ni por supuesto Ed Gein, son personajes ficticios ya que, a pesar de que la ficción creada por Ryan Murphy e Ian Brennan relata la historia del asesino con no pocas licencias creativas, los crímenes de ambos fueron reales.

Así, la crueldad sin límites de Ilse Koch, a quien encarna en la serie de Netflix Vicky Krieps, alimentó la retorcida mente de Ed Gein, que inspirado por las atrocidades perpretradas por la criminal nazi, conocida como "la zorra de Buchenwald", llegó a profanar tumbas para robar cadáveres de mujeres con los que elaboraba horripilantes objetos cotidianos, como muebles forrados de piel humana, incluyendo lámparas, e incluso un "traje de mujer" hecho también con piel humana.

De esta manera, It: Bienvenidos a Derry retoma uno de los temas fundamentales de la novela de Stephen King, que Andy Muschietti señaló en una entrevista concedida a CulturaOcio.com: "esa línea borrosa entre el horror sobrenatural y el horror cotidiano". Una cuestión que la serie abordará pues, según apuntó el realizador, "casi todas las cosas que pasan en Derry podrían pasar sin la presencia de un monstruo interdimensional".