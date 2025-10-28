El significado del monstruoso bebé mutante de It: Bienvenidos a Derry: ¿Es el germen de Pennywise?

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ya ha arrancado en HBO Max con un primer capítulo de lo más sangriento y un tan inesperado como demencial giro. Andy Muschietti, cocreador junto a Jason Fuchs de esta serie precuela ambientada décadas antes de los eventos narrados en la aterradora novela de Stephen King, ha salido a explicar qué hay detrás de este golpe de efecto y su auténtico significado

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata del bebé volador demoníaco que aparece en los primeros compases del 1x01. El capítulo arranca con Matty (Miles Ekhardt), un chico de 11 años que hace autostop y es recogido por una familia en apariencia de lo más normal. Pero, tras signos de comportamiento de lo más alarmantes, presencia el sangriento, visceral y repugnante nacimiento de un demonio de dos cabezas con alas de murciélago.

Según Muschietti, la idea era utilizar a esta perturbadora criatura en la serie como una metáfora de los miedos latentes de la sociedad en 1962, a un ataque nuclear y a las malformaciones en los nacimientos. "Era muy importante prestar atención a los miedos de la época. Había un pánico bastante generalizado a los ataques nucleares y a los efectos de la radiación y las mutaciones en el parto", explicó el cineasta a Entertainment Weekly.

"Hay tantas cosas que únicamente puedo imaginar cómo era ser un niño en aquellos años, cómo tu imaginación se transformaba en terror muy rápido, y no para bien. Además, en la cultura pop, muchas películas de terror de finales de los 50 están muy vinculadas a los horrores de la radiación", finalizó.

"Conviene destacar que, al inicio, la serie presentaba a Terry y Phil, dos compañeros del instituto que conocían a Matty (aunque no eran sus amigos), y a Lilly, una joven de carácter afable preocupada por él. Juntos se esforzaban por dar con su paradero meses después de su desaparición, dando la impresión de que serían el nuevo Club de los Perdedores... pero finalmente terminan siendo salvajemente devorados por el bebé demoníaco volador. De este modo, en su primer episodio, la serie deja claro que, aunque Pennywise no ha irrumpido todavía, It está más que presente, tomando en esta ocasión la forma del terrible bebé alado. Y, de hecho, en la primera secuencia, la desaparición y más que posible asesinato de Matty responde al modus operandi que tiene It/Pennywise al atacar, esto es, acabando con sus víctimas de una en una.