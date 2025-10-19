El biógrafo del asesino Ed Gein acusa a Ryan Murphy de mentir en Monstruo, la serie de Netflix

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Harold Schechter, el biógrafo de Ed Gein, el asesino en cuya historia se basa la tercera temporada de Monstruo, la serie de Netflix, ha acusado al creador de la misma, Ryan Murphy, de mentir y distorsionar la realidad. "Algunas cosas son ciertas, pero otras muchas simplemente se las han inventado", denuncia respecto a la producción protagonizada por Charlie Hunnam.

El autor del libro Deviant: The Shocking True Story of the Original Psycho en el que reconstruía la vida y crímenes del infame asesino de Wisconsin, ha cargado duramente contra la producción de Netflix asegurando que "se aleja mucho de los hechos reales". "Gran parte es pura invención", afirma en una entrevista a The New York Post el escritor.

"Ahora sobre todo me molesta que todos los que vean la serie crean que están viendo la verdadera historia de Ed Gein", dice el autor de 77 años que denuncia que aspectos fundamentales como la relación del asesino con Adeline Watkins, que se presenta en la producción de Netflix como instigadora e incluso cómplice y encubridora de algunas de las atrocidades de Gein, son totalmente "inventados".

"Ese romance nunca existió... Estoy muy seguro de que su relación no fue más allá de que, posiblemente, la invitó a patinar", señala Schechter que recuerda que Ed Gein solo mató dos mujeres, pero en ningún momento fue etiquetado como asesino en serie.

En este punto, el autor destaca que esa calificación no existía en aquellos años y, ya cuando se creó, esa categoría de "serial killer" englobaba a otro tipo de criminal que se recreaba más con el asesinato y la tortura, mientras que la truculenta pasión de Gein era profanar tumbas y crear objetos con los cadáveres.

"Asesinó a dos mujeres, pero lo hizo rápidamente. Su interés estaba en desenterrar cuerpos para diseccionarlos. No era un asesino en serie en el sentido estricto", expone el autor que no descarta emprender algún tipo de acciones legales contra Murphy o incluso contra Netflix.

"Desde que me enteré que Ryan Murphy planeaba hacer de Ed Gein el tema de su tercera temporada, me he sentido perjudicado y resentido", reconoció para después expresar su preocupación de que los creadores de la serie de Netflix "fueran a copiar" su libro "con el pretexto de que todo era de dominio público".

En este punto, el escritor asegura que ya ha contactado con abogados pero que se trata de un caso "complicado". Y es que, curiosamente, puede que la cantidad de material inventado e inexactitudes que incluye la serie respecto al caso real sean lo que impida que interponga una demanda.