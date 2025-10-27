El sangriento final de It: Bienvenidos a Derry 1x01, explicado: ¿Están muertos.... ((SPOILER))?

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha arrancado en HBO Max sin concesiones ofreciendo un primer episodio brutal y muy sangriento. Creada por Jason Fuchs y los hermanos Muschetti, la serie ambienta su trama en 1962, presentando a lo que parece que será el nuevo Club de los Perdedores... Algo que no tarda en ponerse en entredicho. Aunque este primer episodio plantea no pocas preguntas, hay una cosa que sí queda muy clara: nadie está a salvo en Derry.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras cobrarse It a su primera víctima, el pequeño Matty Clements, en una secuencia inicial más que impactante, el 1x01 de Bienvenidos a Derry subvierte por completo las expectativas de la audiencia al golpear duramente en su final a los espectadores con las salvajes muertes de varios de sus nuevos protagonistas.

La desaparición de Matty hace que se crucen los caminos de Terry y Phil, dos chavales del instituto que conocían a Matty (aunque no eran amigos suyos) y Lilly, una dulce joven que sí se preocupaba genuníamente por su compañero.

Tras experimentar fenómenos extraños, y creyendo que su compañero intenta contactar con ellos, los tres se ponen manos a la obra para intentar dar con el niño que lleva varios meses desaparecido. Su investigación les lleva hasta el cine donde Matty fue visto por última vez antes de desaparecer.

MASACRE EN EL PATIO DE BUTACAS

Así, cuando Ronnie, la hija del proyeccionista, les dice que la película que Matty vio ese día fue Vivir de ilusión de Morton da Costa, los niños deciden entrar a escondidas en el cine buscando alguna pista en la cinta. Pero su sorpresa es mayúscula cuando Matty aparece de improvisto en el filme. Además, no está solo, pues sujeta entre sus brazos al bebé volador demoníaco que acabó con él en el arranque del episodio.

Es entonces cuando comienza la masacre, ya que el engendro salta de la pantalla hasta el patio de butacas para ir contra los niños en un brutal ataque que sellará el destino de tres de ellos.

Aunque más adelante se revela que los cadáveres de Terry, Phil y su hermana Susie no llegaron a encontrarse, la serie parece dejar claro que Ronnie y Lilly son las únicas supervivientes. Mientras que la primera permaneció refugiada en la cabina de proyección durante el ataque, la segunda ofrece una imagen desgarradora al quedarse sujetando la mano desmembrada de la pequeña Susie.

Así, el letal ente maligno acaba en este primer episodio con nada menos que cuatro niños, mandando así un potente mensaje a los espectadores: cualquier personaje, sea cual sea su rol en la trama, puede ser víctima del monstruo.

¿HA CAMBIADO IT SU FORMA DE ATACAR?

Este asesinato múltiple supone un cambio significativo con respecto al modus operandi de It quien, hasta ahora, siempre había optado por acabar con sus víctimas una a una. De esta manera, It: Bienvenidos a Derry pone sobre la mesa desde su primer episodio que, si incluso los protagonistas no han podido escapar de las garras de It, nadie está a salvo.

El arranque de la serie también deja claro que, a pesar de que Pennywise no aparezca, It está más que presente, tomando en esta ocasión la forma del terrible bebé alado. De hecho, en la primera secuencia, la desaparición y más que posible asesinato de Matty, responde a la forma convencional que tiene It/Pennywise de atacar, acabando con sus víctimas de una en una.

Además, ese arranque sin duda habrá recordado a los fans a la desaparición de Georgie en It, que deja a sus amigos, y especialmente a su hermano Bill, profundamente afectados y buscando respuestas. No obstante, a diferencia del Club de los Perdedores, que salen indemnes de su primer enfrentamiento contra It, el malvado ente no tiene piedad en esta ocasión con los niños de Derry.