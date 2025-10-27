El timeline de It, explicado: El origen de Pennywise y cómo encaja cronológicamente Bienvenidos a Derry

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha llegado a HBO Max dando un salto hacia atrás en el tiempo para ahondar en el oscuro pasado de la ciudad. Y es que el ente demoniaco lleva habitando en sus profundidades no ya años... sino siglos, pues sus orígenes se remontan mucho antes de la década de los 60 en la que se ambienta esta serie precuela.

La ficción está creada por Jason Fuchs junto a los hermanos Muschietti, que ya estuvieron detrás de la adaptación más reciente de la novela de Stephen King, que se estreno en cines dividida en dos partes. Fue precisamente en esa segunda parte donde los Muschietti mostraron un primer atisbo de los orígenes de It.

Una mitología en la que, han prometido, profundizarán en Bienvenidos a Derry. "Hay una gran exploración del origen de este personaje", aseguró Andy Muschietti en una entrevista concedida a CulturaOcio.com en la que reveló que explicarán "cómo It se transformó en el payaso, en Pennywise" y también "el origen más ancestral del monstruo" ahondando en el momento en el que "cae a este plano de existencia por primera vez hace millones de años" para desentrañar "las causas y las circunstancias de esa llegada".

Así, conviene hacer un repaso de la historia del personaje de Bill Skarsgard, desde sus orígenes ancestrales hasta su destino final a manos de los perdedores.

LOS ORÍGENES DE IT

Todo comenzó cuando It cayó a la Tierra como un meteorito hace millones de años. Como bien saben los fans de la franquicia, Pennywise es tan solo una de muchas formas que este ente alienígena puede adoptar, pues cuenta con la capacidad de transformarse en los miedos de sus víctimas.

El lugar donde esa criatura conocida como It aterrizó acabó convirtiéndose en Derry, una ciudad que lleva siglos atormentada por el monstruo. Los primeros en enfrentarse a este ente demoníaco fueron unos nativos americanos que intentaron acabar con él mediante el Rito de Chüd, pero no lo lograron.

1962 - IT: BIENVENIDOS A DERRY

Bienvenidos a Derry ambienta su trama en 1962, año en el que a It le toca despertar tras 27 años inactivo. Un número, estos 27 años, sobre el que hay múltiples teorías pero respecto al que ni la obra de King ni, hasta ahora, las series o películas han dado explicación.

En todo caso, desde su llegada a la Tierra, el monstruo no ha dejado de cobrarse víctimas tras cada uno de sus ciclos de hibernación pero, tal y como ya se reveló en It. Capítulo 2, los habitantes de Derry sufren una extraña condición por la cual tienden a olvidar estos trágicos sucesos del pasado.

1989 - IT

En It, la primera parte de la adaptación cinematográfica que corrió también a cargo de los hermanos Muschietti, el regreso de Pennywise viene marcado por la desaparición del pequeño Georgie. Consternado por la pérdida de su hermano, Bill unirá fuerzas con Richie, Eddie, Stan, Beverly, Mike y Ben para ir tras la pista del malvado payaso asesino, al que acabarán enfrentándose en una brutal batalla.

Los siete amigos salen victoriosos pero, lejos de derrotar a It, tan solo le obligan a volver a entrar en estado de hibernación. Así, prometen que si el monstruo vuelve a atacar Derry cuando hayan pasado 27 años, regresarán para acabar con él definitivamente.

2016 - IT. CAPÍTULO 2

En la secuela cinematográfica, los perdedores, ya adultos, vuelven a Derry para enfrentarse de nuevo a Pennywise. No obstante, esta vez sí que parecen haber derrotado al monstruo al ser capaces de perderle el miedo, que es precisamente de lo que se alimenta. Tras invocarle con el Rito de Chüd, los protagonistas consiguen que se vuelva diminuto y, entre todos, aplastan su corazón acabando con él... al menos aparentemente.