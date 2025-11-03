It Bienvenidos a Derry 2x02: ¿Quiénes son los cadáveres del coche y cómo conectan con Pennywise?

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha concluido su segundo episodio, que ya ha aterrizado en HBO Max, con un gran hallazgo en las profundidades de Derry: un coche lleno de cadáveres. Un 'cliffhanger' que ha dejado en el aire no pocas preguntas, pero que no resultará del todo extraño para aquellos espectadores conocedores de la obra de Stephen King.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry, Shaw le revela a Leroy en qué consiste la Operación Precepto, un plan secreto con el que los militares estadounidenses pretenden hacerse con una poderosa arma que les permita "ganar la Guerra Fría antes de que se lance un solo misil". Gracias al "resplandor", el don de Dick Halloran que le capacita para conectar con el más allá, y a la insensibilidad al miedo de Leroy Hanlon, los militares planean localizar, acceder y controlar esta arma secreta para usarla contra sus enemigos soviéticos.

Tras varios intentos fallidos, el Ejército encuentra al fin algo enterrado bajo tierra: un coche con los esqueletos de quienes fueran hace años víctimas de It y su influencia sobre Derry. Estos cadáveres no se corresponden, como venían especulando algunos fans, con la familia a manos de la cual Matty muere en el arranque del primer episodio de la serie.

La respuesta a este interrogante está consagrada ya en la propia novela It de Stephen King. Se trata de la banda Bradley, cuyos miembros perecieron en una masacre que King escribió inspirándose en hechos reales.

El autor rescata en su libro el asesinato de esta banda criminal en los años 30 en Bangor (Maine) para convertirla en un crimen perpetrado por los habitantes de Derry, que actúan bajo la influencia de It. En la novela, es el farmacéutico del pueblo, Norbert Keene, quien le cuenta esta historia a un ya adulto Mike Hanlon, el miembro del Club de los Perdedores que se queda en el pueblo investigando los orígenes de It.

La banda se encontraba de paso en Derry, intentando esconderse de la justicia, pero sufrieron una emboscada por parte de los habitantes del pueblo, que les mataron a tiros en su propio coche. Norbert, que vivió el incidente en primera persona, le revela a Mike que vio a un payaso entre la multitud cuya sombra, curiosamente, no se proyectaba en la acera.

King establece en la novela cómo, a pesar de ser los propios ciudadanos los perpetradores del crimen, no dejan de estar bajo la influencia de Pennywise, que se propaga como un virus desatando la violencia y alimentándose de los miedos y la paranoia de la turba. Pero, como es habitual que ocurra en Derry, el terrible incidente fue desterrado al olvido.

It: Bienvenidos a Derry, que adelanta esta masacre ya en sus títulos de crédito, plantea la posibilidad de que Dick Halloran diera con los cadáveres al percibir esa energía oscura de Pennywise que selló su destino, las llamadas balizas de las que habla el general Shaw cuando le presenta los pormenores de la secreta Operación Precepto a Leroy Hanlon.

Una oscuridad que sin duda sigue presente en el pueblo, más allá de la influencia que It pueda ejercer o no sobre ellos, pues todos ellos canalizan su miedo en forma de violencia y rechazo, tanto los niños a través del bullying como los adultos con su racismo.