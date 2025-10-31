It: Bienvenidos a Derry 2x02 explica su conexión con El Resplandor y el plan del Gobierno para Pennywise

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry, que ha adelantado su estreno en HBO Max para coincidir con el día de Halloween, ha revelado en qué consiste exactamente la importante conexión entre la serie y El Resplandor de Stephen King. Como ya adelantaron sus creadores, Jason Fuchs y los hermanos Muschietti, esta precuela enlazará con la toda la mitología creada por el autor, algo en lo que la figura de Dick Halloran y su don sobrenatural resultarán claves.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Esa cosa en la penumbra, el nuevo capítulo de la serie revela la operación secreta que está teniendo lugar en la base del ejército del aire: la Operación Precepto, en la que Dick Halloran y Leroy Hanlon tendrán un papel clave. Con Estados Unidos y la Unión Soviética al borde de una guerra nuclear en los años más tensos de la Guerra Fría, los militares liderados por el general Shaw intentan hallar un arma secreta que podría cambiarlo todo.

Se trata de una misteriosa fuerza de origen desconocido que reside bajo tierra en Derry y que el ejército está tratando de localizar. Y lo hace no a través de radares, un sonar o tecnología similiar. El método utilizado es de tintes mucho menos científicos: las habilidades sobrenaturales de Dick Halloran. Un personaje que conecta directamente con El Resplandor, pues se trata del jefe de cocina del Hotel Overlook que explica al pequeño Danny en qué consiste ese don sobrenatural que ambos comparten llamado, precisamente, "el resplandor".

Pero aún quedan años para que Dick acabe en este hotel perdido en las montañas. Ahora es un militar que usa su conexión con el más allá para localizar una fuerza sobrenatural o cósmica y controlarlo para usarlo contra los soviéticos ante la amenaza de un ataque nuclear tras el acuerdo de sus enemigos en Cuba.

"Con bases de lanzamiento en Cuba los soviéticos podrían arrasar nuestras ciudades en minutos. Lo que está a punto de ver será nuestra mejor y la única forma de evitarlo", le dice Shaw al comandante Leroy Hanlon, que también tiene una función clave en la Operación Precepto cuyo objetivo no es otro que "ganar la Guerra Fría antes de que se lance un solo misil".

EL ÚNICO HOMBRE CAPAZ DE ENFRENTARSE A IT

Y para conseguirlo deben encontrar, usando a Halloran, "algo que se enterró en Derry hace mucho tiempo" y recuperarlo usando a Hanlon, el soldado sin miedo. "El arma provoca un miedo incapacitante a todo el que se acerca. Podría asustar tanto a un hombre que lo mataría en el acto", explica Shaw, confirmando así que lo que el ejército busca es el ente maligno conocido como IT o, en su forma más popular, Pennywise, y cuyo alimento, efectivamente y sí, es el miedo.

Y es aquí donde Leroy resulta clave ya que, como ha comprobado el capitán a través de métodos más que cuestionables, sus terribles experiencias en la guerra de Corea han convertido al personaje de Jovan Adepo en alguien increíblemente insensible al miedo y capaz, por tanto, de lidiar con esa letal y poderosa fuerza que se nutre de los temores más macabros.

Los últimos compases del episodio revelan que, tras varias excavaciones fallidas siguiendo las indicaciones de Dick Halloran, los militares han dado al fin con algo: un coche enterrado bajo tierra con los restos de quienes fueran víctimas de It hace años.

No obstante, aunque los militares conocen las habilidades letales de It, no parecen ser conscientes de su verdadera naturaleza incontrolable. Así, el capítulo deja abierta la posibilidad de que Dick sepa más sobre el ente maligno de lo que revela a los militares con ese guiño furtivo que hace a Leroy, estableciendo así una secreta complicidad con él.