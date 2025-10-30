¿Cuándo aparece Pennywise en It: Bienvenidos a Derry? Los Muschietti responden

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ya ha arrancado en HBO Max con un primer episodio en el que, como ya adelantaron Andy y Bárbara Muschietti, creadores de la ficción junto a Jason Fuchs, Pennywise no aparece. Una ausencia que ha hecho saltar las alarmas entre los fans pero que tiene una explicación detrás, aclaran los Muschietti, pues todo forma parte de un plan.

"Pennywise siempre fue para nosotros el tiburón. No podemos permitir que la audiencia se sienta cómoda con él", explica Bárbara en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. Los hermanos aseguran que confían en la paciencia del espectador ya que, además, la espera al personaje de Bill Skarsgard es "todo un campo de minas", asegura Andy. "Creemos que es la decisión absolutamente acertada", sentencia la cineasta.

"El arma más potente de Pennywise es que es impredecible", explica. "Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capítulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas", sentencia Bárbara.

UN MONSTRUO INTERDIMENSIONAL Y CAMBIAFORMAS

Su hermano Andy coincide, apuntando que durante esa "aparición a fuego lento" la capacidad del monstruo para mutar en los distintos miedos de las personas juega un papel clave. "Como cambia de forma, tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos, así que no tenemos esa incomodidad o la preocupación de que la gente se va a aburrir, porque la verdad que no hay nada aburrido en esta serie", asegura.

Según apunta Bárbara, It es un "shapeshifter", es decir, "va cambiando de forma" al convertirse en "el resultado de distintos miedos". Y es que este ente demoníaco se alimenta precisamente de los temores de las personas que, no obstante, ya causan estragos por su cuenta en Derry. "Casi todas las cosas que pasan en Derry podrían pasar sin la presencia de un monstruo interdimensional. Creo que lo peor que sucede en It es el dolor impuesto por seres humanos a otros seres humanos", afirma Andy.

"La supervivencia de Pennywise, de It, se da precisamente por el horror de la realidad", coincide Bárbara. "Él es testigo de eso, se nutre de eso pero, sin el mal humano, Pennywise se hubiera muerto de hambre", sentencia.