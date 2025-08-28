¿A Qué Hora Se Estrena El Pacificador (Peacemaker) 2X02 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) continúa su andadura en HBO Max este viernes 29 de agosto con el estreno de su episodio 2. Escrita y dirigida por James Gunn y protagonizada por John Cena, la serie ya encaja en el flamante DCU. Así, muchos se estarán preguntando...¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de la temporada 2 de El Pacificador?

En el anterior episodio Gunn arregló con un eficaz engaño los problemas de canon cambiando a La Liga de la Justicia a Zack Snyder por La Banda de la Justicia de su película de Superman. Además, el primer episodio conectó directamente con la cinta protagonizada por David Corenswet e incluso lanzó varias referencias a Batman.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 2 la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 28 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 22 de agosto, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su segundo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 2 de la nueva tanda de episodios de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.