James Gunn explica el 'retcon' de El Pacificador T2 y confirma si Blue Beetle es canon en el DCU

El estreno de la segunda temporada de El Pacificador ha oficializado un primer retcon en el DCU que presenta la serie, sus eventos y personajes como si siempre hubiesen pertenecido a la nueva continuidad del Universo DC. James Gunn ha defendido su decisión explicando que El Pacificador era víctima de estar en tierra de nadie y que, a su parecer, no era un proyecto más del DCEU.

"El Pacificador siempre estuvo en una situación extraña. La gente dice que formó parte del DCEU, pero en realidad no. Formó parte de una época 'entre Universos' de DC cuando nadie se aseguraba de que todo estuviera conectado y en un momento donde todo se iba a reescribir con The Flash", señala Gunn en una entrevista con Rotten Tomatoes. Y es que aunque sobre el papel se estrenó en el antiguo Universo DC, la primera temporada (emitida en 2022) de El Pacificador llegó en una etapa convulsa para DC, creativa y ejecutivamente, con rumbos cruzados que dificultaban rescatar una continuidad en crisis infinitas.

Consciente de ello y aprovechando que contó con completa libertad para la T1 de El Pacificador, Gunn no ató en exceso la serie al DCEU, lo que ahora facilita su traslado al DCU: "No hay casi nada más que cambiar en la serie, se integra con facilidad en el Universo DC", añade después de que el primer episodio de la nueva temporada solucionase el problema de continuidad que suponía el cameo de la Liga de la Justicia en el final de la primera temporada de El Pacificador. El cineasta admite que aquel cameo le encantó y fue uno de sus momentos favoritos de la temporada, pero no casaba con el DCU. En cambio, confirma que el resto de El Pacificador sí encaja en la nueva hoja de ruta y que solo es necesario introducir "unos pocos retcons" para incluir la serie en el DCU.

Además, en plenas declaraciones sobre El Pacificador y los mínimos ajustes necesarios para cuidar su continuidad, James Gunn también ha explicado que la situación con Blue Beetle es la misma, confirmando así que la película protagonizada por Xolo Maridueña como Jaime Reyes forma parte del canon del DCU.

En caso de no poder recurrir a un retcon, en un avance de la temporada 2 de El Pacificador se introdujo el concepto de viajes multiversales, lo que brinda a Gunn otra manera de arreglar los problemas de canon para encuadrar a su gusto El Pacificador dentro del DCU.

Tras el lanzamiento del primer episodio el viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador llegan a HBO Max semanalmente cada viernes hasta el 10 de octubre. Estrenada en 2022, la serie nació como spin-off de El Escuadrón Suicida, película dirigida por el propio Gunn en la que el personaje de John Cena formaba equipo con otros villanos y antihéroes como Harley Quinn, Bloodsport o King Shark.