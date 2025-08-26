Archivo - James Gunn explica por qué un personaje de Superman no aparece en El Pacificador - WARNER BROS SPAIN - Archivo

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) ya ha estrenado su primer episodio en HBO Max, con la Banda de la Justicia tomando el testigo de su predecesora, la Liga de la Justicia, en el nuevo DCU. No obstante, los fans más atentos han notado la ausencia de uno de sus miembros, que James Gunn no ha tardado en aclarar.

Mr. Terrific (Edi Gathegi), Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced) ya debutaron en Superman, la cinta de James Gunn protagonizada por David Corenswet que vio la luz en cines el pasado mes de julio. Al final del filme, Metamorfo (Anthony Carrigan) se une a la Banda de la Justicia después de haber sido prisionero de Lex Luthor (Nicholas Hoult), quien le obligó a transformar su mano en kryptonita para debilitar a Superman.

No obstante, cuando la Banda de la Justicia hace su estelar aparición en el arranque del 2x01 de El Pacificador, Metamorfo no está presente. Gunn ha explicado esta ausencia en un post que ha compartido vía Threads, en el que instaba a los fans a que hicieran preguntas sobre la serie. Así, cuando un seguidor preguntó si acaso Metamorfo no llegó a incorporarse al grupo, la respuesta de Gunn fue breve pero esclarecedora: "El fragmento de 'Anteriormente en...' ocurre antes de Superman".

https://www.threads.com/@jamesgunn/post/DNo5uGIzyJu

De esta manera, Gunn resolvió las dudas sobre por qué Metamorfo no aparece en esta escena. En los últimos compases de Superman, ayuda a la Banda a impedir que Boravia invada Jarhanpur, ganándose así la admiración de Linterna Verde. Pero, según la explicación de Gunn, esto aún no habría ocurrido cuando la Banda de la Justicia irrumpe en El Pacificador.

No obstante, el personaje de Carrigan tampoco está presente al arranque del episodio, que muestra a Christopher Smith (John Cena) presentándose como candidato para unirse a la Banda de la Justicia. Así, acude a una entrevista en la que están presentes Guy Gardner/Linterna Verde, Hawkgirl y Maxwell Lord (Sean Gunn).

Esta secuencia incluye el cameo de White Rabbit, que también hace acto de presencia durante el reclutamiento. Pero la ausencia de Metamorfo no llama tanto la atención, ya que Mr. Terrific tampoco aparece en esta escena de disparatado casting. Por tanto, habrá que esperar al estreno de los próximos capítulos de El Pacificador para ver si Metamorfo aparece en la serie.