El lacrimógeno cameo de un villano de Batman en El Pacificador (Peacemaker) 2x01

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la temporada 2 de El Pacificador, que ya se encuentra disponible en HBO Max, ha estado cargado de impactantes revelaciones e inesperados cameos. Y entre estos últimos también ha incluido la aparición de un olvidado personaje de Batman.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio de la temporada 2 del Pacificador arranca conectando su trama a la de Superman mediante una desternillante secuencia. En los primeros compases, Christopher Smith se lanza a probar suerte presentándose como candidato para formar parte de la "Banda de la Justicia".

Antes de entrar en el local donde se está llevando a cabo el reclutamiento, Smith se cruza con una mujer vestida con un traje de conejo blanco y rosa que se marcha disgustada y llorando. Interpretada por Brey Noelle, se trata de Jaina Hudson A.K.A. White Rabbit.

Pero el cameo de White Rabbit en los primeros compases del episodio no es casualidad. En realidad, funciona como antesala de una escena fundamental.

Una vez dentro, el Pacificador accede a una sala donde se encuentran, tras un cristal, Maxwell Lord (Sean Gunn), Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced), quienes ya aparecieron en la cinta de Gunn protagonizada por David Corenswet, donde el antihéroe de Cena tuvo un fugaz cameo despotricando del hombre de acero.

Cuando Lord comienza a entrevistar a Smith, Gardner y Hawkgirl asumen que el micrófono de la cabina insonorizada se encuentra apagado. Pero Guy no llegó a configurar el sistema de sonido de manera adecuada, de modo que el Pacificador escucha todo cuanto dicen, incluyendo sus insultos hacia él.

Gardner suelta una sonora carcajada, mientras que Lord, mosqueado, le espeta que no tiene gracia y le llama "capullo". En ese mismo instante, Lord pregunta a Hawkgirl durante cuánto tiempo ha estado sin funcionar el micrófono, a lo que la heroína alada le dice: "Supongo que todo el día". Segundos después, el mecenas de la "Banda de la Justicia" cae en la cuenta de que White Rabbit habrá escuchado todos los comentarios obscenos que hizo sobre ella.

Para cuando Lord intenta disculparse, Smith ya se ha marchado. En cuanto al cameo de White Rabbit, aunque breve, es posible que marque el futuro debut del personaje en el DCU de Gunn como heroína.

No obstante, también es probable que los grotescos comentarios de Lord sean lo que lleve a Hudson a convertirse en una villana. Creado por David Finch y Paul Jenkins para el número 1 de Batman: Dark Knight, Jaina Hudson, de ascendencia india y padre diplomático, tiene el poder de dividirse en dos seres separados: su yo normal y White Rabbit.

Esta última, cuando toma el control de Hudson, es una villana que opera de modo independiente y no está asociada a ningún otro criminal de Gotham. Batman logró capturarla en bastantes ocasiones, aunque también consiguió escapar otras tantas, la última cuando el Sindicato del Crimen liberó a todos los supervillanos de la Tierra en el arco de Maldad Eterna, a cargo de Geoff Johns y Finch.

Además, el primer episodio del Pacificador también incluye una sutil referencia a Batman cuando, en una de las escenas, Rick Flag Sr. (Frank Grillo) está viendo en las noticias que se están produciendo fugas en Arkham Asylum y Belle Reve. Asimismo, cuando el Pacificador viaja a una dimensión alternativa en la que su padre Auggie (Robert Patrick) y su hermano Keith (David Denman) están vivos, creen que se fue a Bludhaven, la ciudad hermana de Gotham y el hogar del antiguo protegido de Batman, Nightwing.