La nueva intro de la temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker), explicada

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) ya está disponible en HBO Max. Uno de los elementos más sorprendentes, icónicos y divertidos de la anterior entrega fue, sin duda, la intro consistente en una pintoresca coreografía ejecutada por los actores de la serie al ritmo de un temazo. Una apertura de esas que no se saltan y que ha sido renovada en la nueva tanda de episodios.

El principal cambio en los títulos de crédito de apertura radica sobre todo en la canción al son de la cual baila el elenco de The Peacemaker. Y es que, si en la intro de la primera temporada, John Cena y sus compañeros de reparto se movían al ritmo de 'Do Ya Wanna Taste It' del grupo de glam-rock Wig Wam, en la nueva lo hacen con 'Oh Lord' de Foxy Shazam.

"No estaba seguro de si iba a cambiar la canción o mantenerla igual y hacer un baile diferente. Y después de escuchar muchas cosas y dejar volar mi imaginación, finalmente se me ocurrió 'Oh Lord', que me pareció genial. Tienen un videoclip estupendo en el que se baila, y pensé que era una buena inspiración para la temporada 2", explicó James Gunn en declaraciones a The Wrap.

El CEO de DC Studios y creador de la ficción añadió que, además de que Foxy Shazam es su "banda favorita", la letra de la canción "tiene mucho que ver con lo que ocurre en la segunda temporada". "Creo que, al igual que 'Do Ya Wanna Taste It' capturó realmente la esencia, tanto el lado luminoso como el oscuro de la primera temporada, lo mismo ocurre con 'Oh Lord'", expuso.

Por otro lado, y como es lógico, la nueva intro debía dar cabida a los nuevos personajes de la temporada y no contar con aquellos que habían abandonado la serie. "Sabía que el baile tenía que cambiar porque matamos a todo el mundo en la temporada 1", argumentó Gunn.

UNA INTRO RELACIONADA CON EL MULTIVERSO

La nueva intro, que mantiene el espíritu y tono de la original, pero con un escenario más amplio e iluminado como una cuadrícula, movimientos más elaborados y una producción más pulida, según observa SlashFilm, comienza con el personaje de Cena, al que pronto se suman Economos (Steve Agees), Adebayo (Danielle Brooks), Vigilante (Freddie Stroma) y Harcourt (Jennifer Holland), con la que comparte unos pasos simbolizando su relación romántica.

A continuación, entra en escena un nuevo grupo integrado por Rick Flag (Frank Grillo), Judomaster (Nhut Le), Sasha Bordeaux (Sol Rodriguez), Langston Fleury (Tim Meadows) y Red St. Wild (Michael Rooker).

Los títulos de crédito no solo sugieren las dinámicas entre determinados personajes, sino que además introducen sutilmente la trama multiversal (necesaria para hacer transitar la serie del Snyderverse en que se concibió al nuevo universo DC de Gunn y Peter Safran). Así, varios personajes aparecen con distintas indumentarias e incluso irrumpen en escena algunos de los fallecidos en la primera temporada, como Auggie Smith (Robert Patrick) y Keith (David Denman), presumiblemente variantes de otro universo.

La intro termina con los personajes echándose unos encima de otros, formando una pila humana sobre la cual se coloca el águila de Peacemaker.