MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador, la serie protagonizada por John Cena, ya está en HBO Max. James Gunn, su creador, ha vapuleado con un sutil golpe de efecto en su primer episodio a Jared Leto, quien interpretó al Joker en el ya difunto Snyderverse.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La temporada 2 del Pacificador abre su primer episodio con varios guiños a Superman. Y es que, en sus primeros compases, Christopher Smith entra en una sala donde se encuentran, tras un cristal, Maxwell Lord (Sean Gunn), Guy Gardner/Linterna Verde (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced), quienes ya aparecieron en la cinta de Gunn protagonizada por David Corenswet, donde el Pacificador tuvo un fugaz cameo despotricando del hombre de acero.

Sin embargo, no es hasta alrededor del minuto 20 del capítulo cuando Gunn carga contra Leto con una broma hacia el grupo que el actor y músico fundó con su hermano y del que es cantante: 30 Seconds to Mars. En esta escena, Christopher se encuentra esperando a su compañera de trifulcas e interes amoroso Emily Harcourt (Jennifer Holland) en la puerta de su casa.

Nada más verla, Smith le pregunta qué le ha pasado en los nudillos, y Harcourt, frustrada tras su última entrevista de trabajo, responde diciendo que la ha tomado con el salpicadero del coche.

"Ese cabrón lo estaba pidiendo a gritos. Sí. La última vez que subí a tu coche tenía puesto a los Spin Doctors, a 30 Seconds to Mars o yo qué sé, iba a darle de ostias, pero parecía que te molaban", le dice entonces el Pacificador a Harcourt. Es entonces cuando Emily responde con contundencia: "¿Cómo van a molarme los 30 Seconds to Mars, de qué vas?"

Pero la cosa no queda ahí. Gunn suelta otro hiriente chiste contra Leto y su banda musical en la escena post-créditos del episodio. "No me compares a los Spin Doctors con Thirty Seconds to Mars, los Spin Doctors son buenos", le dice Harcourt a Christopher, retomando el tema mientras suben al apartamento.

"A ver, cualquier grupo es mejor que Thirty Seconds to Mars. Hasta la banda de garaje en la que toqué durante dos segundos era mejor", suelta el Pacificador.

Estos chistes podrían reflejar únicamente que Gunn, melómano confeso y que siempre da una gran importancia a tos temas que suenan en sus series y películas, detesta la música de Leto y su banda. Sin embargo, también podría estar cargando directamente contra el cantante y actor. Y es que, ya en un tuit de 2018, posteriormente eliminado y recogido en Reddit, Gunn dejó claro que Leto no era de su agrado, aludiendo a la presunta tendencia del artista de ligar con fans menores de edad.

Ya en 2005, tal y como señala ComicBookMovie, un artículo del New York Post revelaba que a Leto "le gustaban jóvenes", dando a conocer que se le había sorprendido haciendo proposiciones a modelos adolescentes en el hotel Maritime. El actor y cantante, de hecho, según informaba el pasado junio Air Mail, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad cuando los presuntos hechos tuvieron lugar.

El testimonio de las nueve presuntas víctimas fue recogido por el medio, que mencionaba además la experiencia de la DJ Allie Teilz, quien alegó haber sido "agredida y traumatizada" por "ese asqueroso" cuando tenía solo 17 años. Entre las acusaciones reunidas en el reportaje también se encuentra la de una mujer que recuerda haber recibido llamadas del intérprete de madrugada, a los 16 años, y cómo sus conversaciones se volvían explícitamente sexuales, y que cuando cumplió los 18 años se intensificaron.

Hasta el momento, Leto no ha respondido directamente a las acusaciones del reportaje, si bien un representante ha asegurado que "todas las acusaciones se niegan expresamente", desmintiendo además que los hechos sucediesen como se describen.